В Международную неделю письма на Главпочтамте Саранска можно поставить праздничный штемпель

В Международную неделю письма на Главпочтамте Саранска можно поставить праздничный штемпельНовости
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На опережение
В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия
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Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов
2942 рубля в месяц
Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей
Для армейской службы вирус не годен
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
Кто ответит за «транспортный коллапс» на Химмаше?
Свое мнение высказал мэр Саранска
В Мордовию уже поступили первые дозы вакцины от «ковида»
Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
12 320 рублей
будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»
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Мордовских «айтишников» поздравили с профессиональным праздником
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В республике за махинации задержали двух известных адвокатов