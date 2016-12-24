В Международную неделю письма на Главпочтамте Саранска можно поставить праздничный штемпель

С 5 по 11 октября отмечается Международная неделя письма. Центральным событием недели является Всемирный день почты, который приходится на 9 октября. В Мордовии Почта России приурочила к праздничным датам мероприятия для филателистов, школьников и посетителей почтовых отделений в городах и селах региона.

В течение всей недели на Главпочтамте г. Саранска исходящие письма будут штемпелеваться специальным праздничным штемпелем, придающим почтовым отправлениям историческую и филателистическую ценность. Оттиск уникального штемпеля могут получить и все желающие посетители центрального отделения почтовой связи республики. Поставить его можно будет в том числе и на художественные маркированные конверты, посвященные Международной неделе письма. Конверты со специальной праздничной символикой можно приобрести и в других отделениях почтовой связи республики.

Кроме того, в УФПС Республики Мордовия состоится награждение сотрудников, добившихся высоких производственных результатов, а также проявивших себя в общественной деятельности. Мероприятие будет проводиться при строгом соблюдении мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Всемирный день почты входит в систему всемирных и международных дней ООН. Именно в этот день в 1874 году был создан Всемирный почтовый союз (ВПС), одной из стран-основательниц которого стала Россия.

Международная неделя письма призвана напомнить, что почта работает на благо всех жителей Земли. 190 почтовых администраций мира, которые входят во Всемирный почтовый союз, образуют единое почтовое пространство и самую крупную сеть доставки во всем мире.