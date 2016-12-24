В Мордовии растет производство молока

По оперативным данным минсельхозпрода республики, валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах Мордовии выросло к 1 октября на 6,5 процента и достигло отметки в 321,8 тысячи тонн. Молочная продуктивность коров увеличилась, в среднем, на 354 килограмма и составила 5499 кг. Объемы суточного производства при этом стабильно превышают 1000 тонн.

В разрезе муниципалитетов рейтинг молочной продуктивности возглавляет Инсарский район – 7208 кг (плюс 15% к уровню 2019 года). Самый большой прирост – на 27 процентов (до 7,15 тонны) – отмечен в Кочкуровском районе. На третьем месте – ичалковцы (6649 кг), продемонстрировавшие, впрочем, отрицательную динамику. Самое же серьезное падение зафиксировано в Ардатовском районе – на 8 процентов.