Аграрии Мордовии примут участие в «Золотой осени – 2020»

Эта крупнейшая Российская агропромышленная выставка пройдет в Москве с 7 по 10 октября, причем, преимущественно в онлайн-режиме. Интерактивная интернет-платформа золотаяосень2020.рф позволит осмотреть представленную экспозицию всем желающим. Участникам будет предоставлен полный набор инструментов для проведения презентаций, встреч, мастер-классов, а равно и для доступа на дискуссионные площадки. Деловую же программу решено организовать в комбинированном формате. Эксперты встретятся в медиастудиях, а участники присоединятся к ним по видеосвязи. Всего запланировано провести более 40 деловых мероприятий.

Мордовия традиционно представляет свои достижения на «Золотой осени». И в этот раз акцент будет сделан на внедрении современных технологий, перспективах дальнейшего развития отрасли, выполнении поставленных Президентом страны задач.