ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ВЛАДИМИРА ВЕРИВСКОГО

На данном мероприятии прошло открытие мемориальной доски, показ пожарно-спасательной техники и пожарно-технического вооружения, а также возложение цветов в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В рамках 30-летия МЧС России и месячника пожилых людей,1 октября 2020 года прошел торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски в честь ветерана пожарной охраны Владимира Веривского, который внес неоценимый вклад в развитие пожарной охраны Республики Мордовия и укрепил ее материально-технические базы.

При непосредственном участии Владимира Веривскогопроизошла военизация Саранского и Рузаевского гарнизонов пожарной охраны, что обеспечило огромное повышение безопасности пожарных подразделений. Большое внимание Веривский уделял развитию добровольчества в регионе. По его инициативе был создан Отряд технической службы Отдела пожарной охраны Мордовской АССР, на котором был поставлен выпуск автоцистерн для добровольных пожарных команд сельской местности республики.

Под руководством Владимира Веривского был построен и установлен памятник героям – огнеборцампожарной охраны республики, погибшим при исполнении служебного долга. Также была проделана огромная работа и по другими направлениям совершенствования пожарной охраны Республики Мордовия.

Сегодня прошел торжественный митинг, на котором присутствоваливетераны пожарной охраны, супруга Владимира Веривского – ЕвгенияВеривская, а также близкие его люди.

НачальникГлавного управления МЧС России по Республике Мордовия- Андрей Наумов отметил: «Владимир Веривский радовался успехам других больше, чем своим. Он использовал любой ресурс, чтобы помочь всем, кто его окружал. Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах».

А также ко всем выступлениям присоединилась супруга Владимира Веривского: «Сегодня такой торжественный день! Прежде всего я хочу выразить благодарность администрации города Саранск, Главному управлению МЧС России по Республике Мордовия и Совету ветеранов. Я помню, мой мужкак-то говорил мне, что ничего бы у него не получилось без такого грамотного и дружного коллектива».

На данном мероприятии прошло открытие мемориальной доски, показ пожарно-спасательной техники и пожарно-технического вооружения, а также возложение цветов в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Мероприятие посвящено почтению ветеранов, а такжевоспитанию глубокого уважения к истории пожарной охраны.