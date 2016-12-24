В Мордовии росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Лес Победы»

«Страна может у нас поучиться»
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах
В рамках Всероссийского экологического субботника Мордовские росгвардейцы приняли участие в акции «Лес Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Проект реализуется во всех субъектах Российской Федерации. Цель проекта -высадка миллионы деревьев по всей стране в честь наших соотечественников, погибших в годы войны.
В память о тех, кто отдал жизни ради мира, сотрудники Росгвардии высадили деревья на территории пунктов постоянной дислокации спецподразделения ОМОН, вневедомственной охраны. Каждый саженец символизирует светлую память о тех, кто сражался за Родину.
«Великая Отечественная война затронула практически каждую семью нашей страны. Участие в акции – это возможность отдать дань уважения участникам Великой отечественной войны», - врио заместителя начальника Управления – начальник группы по работе с личным составом Роман Айдаров.
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах
Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей
Глава РМ оценил перспективы развития района
будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»
Министерство транспорта России подготовило масштабные нововведения в Правила дорожного движения
В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие...
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?
В республике за махинации задержали двух известных адвокатов
Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции