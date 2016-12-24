В Мордовии росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Лес Победы»

В рамках Всероссийского экологического субботника Мордовские росгвардейцы приняли участие в акции «Лес Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проект реализуется во всех субъектах Российской Федерации. Цель проекта -высадка миллионы деревьев по всей стране в честь наших соотечественников, погибших в годы войны.

В память о тех, кто отдал жизни ради мира, сотрудники Росгвардии высадили деревья на территории пунктов постоянной дислокации спецподразделения ОМОН, вневедомственной охраны. Каждый саженец символизирует светлую память о тех, кто сражался за Родину.

«Великая Отечественная война затронула практически каждую семью нашей страны. Участие в акции – это возможность отдать дань уважения участникам Великой отечественной войны», - врио заместителя начальника Управления – начальник группы по работе с личным составом Роман Айдаров.