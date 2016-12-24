Каждый месяц в почтовые отделения Мордовии поступает 5 500 открыток

Во всем мире 1 октября по традиции отмечается день рождения почтовой открытки. Именно в этот день в 1869 году первая почтовая открытка была отправлена адресату.

Несмотря на развитие информационных коммуникаций и интернета, печатная и красочная продукция в виде открыток продолжает пользоваться спросом у жителей Мордовии, и отделения Почты России интерес клиентов удовлетворяют.

В 2019 году в почтовые отделения региона поступило около 65 тыс. открыток. Более половины из них было направлено в отделения связи Саранска. На втором месте по обеспечению населения красочной продукции – Рузаевка, туда отправлено почти 8 тыс. открыток. Примерно по 2500 штук получили Ичалковский и Краснослободский почтамты. В 2020 году в республику уже поступило более 50 тыс. почтовых открыток.

Наибольшим спросом у жителей Мордовии пользуются новогодние и рождественские открытки. В конце прошлого – начале текущего года открыток такой тематики почтовики реализовали населению и юридическим лицам более 20 тыс. штук. Немного уступают по спросу карточки, посвященные 8 марта, таких в 2020 году было отправлено в почтовые отделения республики 19 тыс. штук. Из других тематических видов красочной продукции у людей старшего поколения пользуются открытки к 23 февраля, у молодежи – «валентинки».

«Сохранение покупательского спроса на почтовые открытки свидетельствует о том, что традиция поздравлять коллег, родных и друзей с праздничными датами продолжает жить, людям приятно посылать и получать карточки с теплыми и милыми личными пожеланиями. Но и этой сферы коснулись современные изменения: все чаще наши клиенты стали отправлять почтовые открытки через онлайн сервис на сайте Почты России, где можно выбрать карточку, подписать и оплатить ее, а затем почтальон доставит реальную открытку по указанному адресу», - отмечает главный специалист коммерческого департамента УФПС Республики Мордовия Марина Зайцева.

Открытки, которые сегодня поступают в почтовые отделения, чаще всего имеют удобный для почтовой пересылки евроформат – 200 на 100 мм. Но существуют карточки самых разных размеров, а первым законодательно закрепленным форматом являлся размер 9х14 см, принятый в 1878 году на Всемирном почтовом конгрессе.

Зарождение идеи создания так называемого открытого письма впервые появилась еще в 1865 году. Ее предложил Генрих фон Стефан, руководивший почтовым отделением Северогерманского союза. Однако его предложение было отвергнуто, как и последующие попытки его преемников. Спустя 4 года идея о создании почтовой открытки возникла у профессора Военной академии, доктора Эммануэля Германа, который предложил учредить небольшие бланки для посланий с лимитом слов до 20. Как ни странно, его идея нашла отклик, и Австрийское почтовое ведомство поддержало проект Германа. В России первая почтовая открытка появилась 25 марта 1872 года.