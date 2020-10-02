2 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

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Свое мнение высказал мэр Саранска
Проверка будет проведена в период с 10:35 до 10:50, в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне.
В Республике Мордовия 2 октября 2020 года будет проводиться проверка системы оповещения населения с включением электросирен, уличных громкоговорителей, а также с замещением обязательных общероссийских цифровых каналов теле и радио вещания. Целью проверки является доведения до населения сигналов по гражданской обороне.
Проверка будет проведена в период с 10:35 до 10:50. Звучание электросирен означает сигнал гражданской обороны – «Внимание всем!»
Услышав звучание электросирен, необходимо включить радио и телевизионные приемники на каналы местного вещания и прослушать информационное сообщение. Просим Вас действовать в соответствии с полученной информацией и сохранять порядок и спокойствие. Помните, проводимые мероприятия носят учебный характер.
Проверка системы оповещения проводится в рамках проведения Всероссийской тренировки по гражданской обороне.
Свое мнение высказал мэр Саранска
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