2 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Проверка будет проведена в период с 10:35 до 10:50, в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне.

В Республике Мордовия 2 октября 2020 года будет проводиться проверка системы оповещения населения с включением электросирен, уличных громкоговорителей, а также с замещением обязательных общероссийских цифровых каналов теле и радио вещания. Целью проверки является доведения до населения сигналов по гражданской обороне.

Проверка будет проведена в период с 10:35 до 10:50. Звучание электросирен означает сигнал гражданской обороны – «Внимание всем!»

Услышав звучание электросирен, необходимо включить радио и телевизионные приемники на каналы местного вещания и прослушать информационное сообщение. Просим Вас действовать в соответствии с полученной информацией и сохранять порядок и спокойствие. Помните, проводимые мероприятия носят учебный характер.

Проверка системы оповещения проводится в рамках проведения Всероссийской тренировки по гражданской обороне.