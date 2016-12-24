В Мордовии МВД временно приостанавливает личный прием граждан.

Это связано с дополнительными мерами против распространения коронавирусной инфекции

Гражданам рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме с помощью сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел (при его наличии).

Рассмотрение таких обращений непосредственно органами внутренних дел Российской Федерации регламентируется приказом МВД России от 29 августа 2014 года № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

После того как сообщение рассмотрено, заявителю в течение суток направляется уведомление о принятом решении, за исключением случаев, когда обратившийся в орган внутренних дел гражданин не указал данных о себе - фамилии, почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ.

По фактам отказа в принятии заявлений о происшествиях, нарушения сроков вынесения решений, несогласия с принятым решением, неуведомления о результатах рассмотрения граждане могут обратиться с жалобой на действия сотрудников в любой орган внутренних дел через дежурную часть либо непосредственно к руководителю органа полиции, в ходе личного приема граждан руководящим составом УМВД России по г.о. Саранск, в прокуратуру либо в суд.

Жалобу можно отдать в дежурную часть, где её обязаны принять, зарегистрировать и выдать талон-уведомление о приёме заявления. Важно помнить, что никаких законных оснований для отказа любого сотрудника полиции в приёме любого заявления не существует.

Телефоны дежурных частей, обслуживающих территорию городского округа Саранск:

- УМВД России по г.о. Саранск (ул. Ст. Разина, 37) - 29-84-03;

- отдел полиции № 1 (ул. Косарева, 118) - 29-77-88;

- отдел полиции № 3 (ул. Республиканская, 29А) - 29-90-02;

- отдел полиции № 4 (ул. Воинова, 27) - 29-77-01;

либо по телефону «02», «112».