Около миллиарда рублей получила Мордовия на компенсацию недополученных из-за пандемии доходов

Глава РМ назвал объемы финансовой помощи, поступившей в регион в качестве компенсации за снижение налоговых и неналоговых доходов в условиях пандемии.

По его словам, из федерального бюджета Мордовия получила 941 миллион рублей. Владимир Волков также уточнил, что самое заметное снижение налоговых поступлений - на 761,5 миллиона - отмечено в апреле - мае текущего года. При этом уже в июне Мордовия вновь вышла «в зеленую зону». За три летних месяца доходы консолидированного бюджета выросли на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Всего же на 1 сентября объемы налоговых и неналоговых поступлений оцениваются в 18 млрд 709 млн рублей - это 97,6 процента к уровню 2019-го.

«В объемах производства продукции у нас вообще потерь не было, - отметил Глава республики. - Мы не закрывали предприятия, в том числе - связанные с переработкой сельхозпродукции, практически без остановок работал строительный комплекс». Индекс промышленного производства вырос за восемь месяцев на 6,5 процента, сельскохозяйственного - на 6%. Впервые в истории получено свыше 1,5 млн тонн зерна при средней урожайности 35 ц/га. Мяса скота и птицы произведено на 10% больше, молока - на 3,6 процента. На уровне прошлого года сохранилось производство яйца. В строительстве также отмечен прирост на 5,6 процента - до 14,2 млрд рублей.

Сейчас Мордовия находится на втором этапе снятия ограничений. Власти уже разрешили открыть кафе, бани, сауны, спортивные сооружения, театры и кинотеатры, а также зоопарки, музеи и библиотеки. С 1 сентября начался и парковый сезон. «Масочно-перчаточный режим» в общественных местах и на транспорте пока, правда, сохраняется. Как не отменен и запрет на проведение массовых мероприятий.