«Сезон фонтанов» заканчивается

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В понедельник администрация Саранска официально уведомила о завершении, пожалуй, самого короткого «сезона фонтанов».
Муниципальное предприятие, обслуживающее их, приступит к консервации с 1 октября.
Напомним, что в обычных условиях все 11 городских фонтанов начинают работать с 1 мая. В нынешнем году, однако, из-за сложной эпидемобстановки их запустили только в начале июля.
Лауреат Государственной премии РМ в области публицистики, заслуженный работник культуры республики, известный краевед, культуролог, приятный...
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