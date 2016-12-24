«Сезон фонтанов» заканчивается

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В понедельник администрация Саранска официально уведомила о завершении, пожалуй, самого короткого «сезона фонтанов».
Муниципальное предприятие, обслуживающее их, приступит к консервации с 1 октября.

Напомним, что в обычных условиях все 11 городских фонтанов начинают работать с 1 мая. В нынешнем году, однако, из-за сложной эпидемобстановки их запустили только в начале июля.

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