«Сезон фонтанов» заканчивается

В понедельник администрация Саранска официально уведомила о завершении, пожалуй, самого короткого «сезона фонтанов».

Муниципальное предприятие, обслуживающее их, приступит к консервации с 1 октября.

Напомним, что в обычных условиях все 11 городских фонтанов начинают работать с 1 мая. В нынешнем году, однако, из-за сложной эпидемобстановки их запустили только в начале июля.