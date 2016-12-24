В Мордовии сотрудники Росгвардии приняли присягу

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Мордовских «айтишников» поздравили с профессиональным праздником
В МБУК «Мемориальный музей военного трудового подвига 1941-1945 годов прошла торжественная церемония принятия Присяги личным составом вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии. Доклад о готовности к проведению мероприятия принимал заместитель начальника отдела вневедомственной охраны ВНГ России по Республике Мордовия подполковник Александр Корноухов.
Представитель руководства обратился к собравшимся с приветственной речью: «Поздравляю вас с торжественным и важным днём в вашей судьбе. Пронесите сквозь жизнь те слова, что вы произнесли на Присяге. Уверен, что в составе войск национальной гвардии вы будете бережно хранить славные традиции подразделений, и, беря в пример доблесть и мужество лучших сотрудников, военнослужащих и ветеранов, достойно служить на благо России. Служите честно, верно и с достоинством!»
После построения к Присяге были приведены 14 молодых сотрудников, пришедших в Федеральную службу войск национальной гвардии. Теперь им предстоит нести службу в составе групп задержания, охраняя правопорядок и общественную безопасность в регионе.
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