Оплата налогов доступна во всех почтовых отделениях Мордовии

Конституции Мордовии исполнилось 25 лет
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
Глава Мордовии Владимир Волков августа посетил АО «Лидер-Компаунд»
Представители Мордовии добились грандиозного успеха в конкурсе «Лидеры России»
Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах
Глава РМ оценил перспективы развития района
В республике за махинации задержали двух известных адвокатов
В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией