Оплата налогов доступна во всех почтовых отделениях Мордовии

Традиционно осенью жители Мордовии получают налоговые уведомления на имущество физлиц, по земельному и транспортному налогам. Всего в этом году жителям региона будет доставлено более 350 тыс. уведомлений.

Уведомления доставляются заказными письмами, вручение которых производится получателю под подпись. Доставку заказных писем производят почтальоны. Оплатить налог можно в любом почтовом отделении республики или непосредственно у почтальона, если он оснащен мобильным почтово-кассовым терминалом. В Мордовии в настоящее время такие устройства имеются у 214 почтальонов. Сервис прост и удобен: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

В случае, если в момент доставки заказного письма получателя не окажется дома, почтальон оставит извещение, по которому налогоплательщик сможет получить свое налоговое уведомление в почтовом отделении по месту жительства.

«При этом если у клиента оформлена простая электронная подпись, то письмо он сможет получить без заполнения извещения и предъявления паспорта, что займет не более 30 секунд. Оформить простую электронную подпись можно бесплатно на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении», - уточняет заместитель директора УФПС Республики Мордовия Александр Щукин.

Сразу после получения уведомления клиент может тут же в почтовом отделении внести платеж, предъявив оператору уведомление. Но в отделении можно оплатить налог и без бланка уведомления, для этого достаточно назвать оператору свой ИНН.

Информацию об адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения можно узнать на официальном сайте Почты России pochta.ru или через мобильное приложение.

На сайте компании и в мобильном приложении можно найти почтовое отделение, работающее по предварительной записи, и записаться на обслуживание.