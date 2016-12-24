Эксперты ОНФ выступили за сельскую надбавку к пенсии независимо от профессии работника

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили за сельскую надбавку к пенсии независимо от профессии работника сельхозпредприятия.

Эксперты Народного фронта, проанализировав правоприменительную практику, а также обращения граждан, которые поступили на прямую линию с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным, выступили за изменение части 14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» с тем, чтобы сельская надбавка к пенсии устанавливалась независимо от профессии работника сельхозпредприятия.

В 2018 году Правительство РФ утвердило список работ, производств, профессий, должностей и специальностей, по которым для сельских жителей устанавливается надбавка к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. В 2019 году список дополнили десятью профессиями, среди которых оказались врач-эпизоотолог, начальник ветеринарной лаборатории и лаборант молочного пункта. В настоящее время в перечень включено более 500 видов работ.

Изначально подход к определению надбавки к пенсии в зависимости от нахождения выполняемой работы в определенном списке являлся ограничительным. Будет справедливо, если соответствующая норма федерального закона будет пересмотрена, и доплата в размере 25% будет положена всем людям со стажем выше 30 лет, проработавшим на сельхозпредприятиях.

В этой связи эксперты ОНФ отметили, что необходимо провести оценку объема дополнительного финансирования, необходимого для предоставления пенсионной надбавки всем, кто на протяжении установленного законом срока работал в сельскохозяйственных организациях. До соответствующего изменения законодательства Народный фронт настаивает на дальнейшем расширении списка с включением в него таких профессий как бухгалтер, повар, продавец и так далее.

Кроме того, в Общероссийском народном фронте предложили устранить правовые пробелы, из-за которых работники села теряют право на сельскую надбавку к пенсии при преобразовании бывших деревень и сел в поселки городского типа и с вынужденным переездом сельских пенсионеров на постоянное место жительства за пределы сельской местности, например, для лечения или для постоянного ухода за ними. Такой переезд также лишает уже бывших сельских пенсионеров положенной им ранее фиксированной выплаты.