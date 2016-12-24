Мордовия добилась успеха на конкурсе «ПРОФ-IT.2020»

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Проект «Предоставление нефинансовых услуг и сервисов населению с использованием карты «Мир» на базе Региональной системы обработки единой социальной электронной карты жителя РМ признан лучшим в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами» на прошедшем в Красноярске форуме «ПРОФ-IT.2020».
В нынешнем году борьба за победу была предельно острой. Свои проекты заявили 58 регионов (из них в основных номинациях - 46). К участию во втором этапе конкурса допущен 201 проект (из 240 заявленных). В финал вышли три. Причем тогда лидер предварительных испытаний из Кировской области опережал наш проект лишь на одну сотую балла. Кировчане, впрочем, в результате оказались лишь третьими, пропустив вперед проекты не только из Мордовии, но и из Санкт-Петербурга.
Следует отметить, что внедрение транспортного приложения с технологией льготного электронного проездного билета обеспечено совместными усилиями ряда республиканских ведомств, включая мининформсвязи, банковских структур и транспортных предприятий.
Практический этап реализации проекта стартовал в 2018 году. Для льготных категорий граждан было выпущено 67 тысяч социальных карт «Мир» КС Банка. Сегодня в Мордовии, помимо персонифицированного учета транспортных услуг, действуют также кампусное приложение «Контроль доступа» в МГУ им. Н.П. Огарёва, «Электронный читательский билет» в двух библиотеках. Количество пользователей ЕСЭК уже достигло отметки в 95 тысяч человек. В дальнейшем количество сервисов и услуг будет увеличиваться. Есть, в частности, планы по внедрению образовательного, продовольственного, медицинского и других приложений.
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