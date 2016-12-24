Работникам городского хозяйства рекомендовали не бегать от прививок

Адвокатский излом
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В понедельник на оперативном совещании в администрации городского округа вновь был поднят вопрос о вакцинации работников городского хозяйства, в том числе - из управляющих компаний и предприятий общественного транспорта.
Мэр города Петр Тултаев подчеркнул, что это та сфера обслуживания, сотрудники которой в первостепенном порядке должны прививаться. «Представители управляющих компаний ходят по заявкам жителей. Специфика их работы такова, что им приходится контактировать с большим количеством людей. Именно поэтому в этой сфере работающим, не имеющим противопоказаний, прививаться жизненно необходимо. Это же касается и водителей, и кондукторов», - отметил Глава Саранска. Он подчеркнул, что необходимо каждому коллективу на понятном языке разъяснять важность этой профилактической меры в текущем сезоне.
Саранский градоначальник на минувшей неделе сам привился от гриппа и пневмококковой инфекции. «Перенес прививки я хорошо, побочных эффектов никаких не было: ни температуры, ни недомогания», - поделился мэр Петр Тултаев.
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