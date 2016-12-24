На планерке в городской администрации была озвучена обновленная информация о подготовке Саранска к отопительному сезону. Работы, как было объявлено, в целом идут в штатном режиме.

Едва ли не самый проблемный на сегодняшний день объект - МКД № 52 по улице Демократической. На минувшей неделе собственники наконец-то определились с новой управляющей компанией. И она даже обещала завершить подготовку к следующему понедельнику. «Я еще раз повторяю: держите ситуацию по этому дому на контроле, хоть и здесь ответственность полностью лежит на собственниках.

Народный мониторинг покажет ситуацию с этим домом с началом отопительного сезона, - подчеркнул Петр Тултаев. - Тепло в дома должно начать подаваться 28 сентября, а в некоторые дома оно начнет поступать с 25 сентября, когда произойдет запуск в детские сады и школы».

Также речь зашла о письме с напоминанием об имеющихся задолженностях управляющих компаний, направленном ПАО «Т Плюс» в горадминистрацию. «Бюджетная сфера Саранска задолженности перед ПАО «Т Плюс» не имеет», - заявил в этой связи Петр Тултаев. Что же до споров между хозяйствующими субъектами, то их следует решать исключительно в рамках правового поля.

Административно-техническая инспекция между тем сообщила, что за АО «СаранскТеплоТранс» по состоянию на 18 сентября числилось 69 из 113 разрытий. Причем руководство компании просит еще две недели на ликвидацию мест производства работ. «Когда морозы ударят, тогда булыжниками разрытия будут засыпать? Работы нужно проводить вовремя! - заметил Петр Тултаев. ­ В этом году за две недели ресурсоснабжающая организация предупреждена, что тепло в сады и школы начнет подаваться с 25 сентября, с 28 сентября - в многоквартирные дома. И если есть где-то проблемы, то нужно навалиться так, как положено! У нас эта неделя завершающая!»