В Саранске продлено ограничение движения по проспекту 70 лет Октября

Надежды и риски вакцины от COVID-19
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
В связи с ремонтом дороги до 24:00 26 сентября продлевается ограничение движения и стоянки по проспекту 70 лет Октября от улицы Севастопольской до улицы Косарева.
С 23 по 26 сентября будут изменены схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта.
Автобусные маршруты № 1, № 4, № 5, № 27, № 150 вместо проспекта 70 лет Октября будут следовать по улице Косарева с выходом на улицу Волгоградскую и далее по действующим маршрутам.
Автобусный маршрут № 44 вместо проспекта 70 лет Октября будет следовать по улице Гожувской с выходом на улицу Севастопольскую и далее по действующему маршруту.
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
Представители Мордовии добились грандиозного успеха в конкурсе «Лидеры России»
Глава Мордовии Владимир Волков августа посетил АО «Лидер-Компаунд»
Глава РМ оценил перспективы развития района
Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей
Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках
Каким будет в Саранске новый учебный год в условиях пандемии?
В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики