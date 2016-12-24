В Саранске продлено ограничение движения по проспекту 70 лет Октября

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В связи с ремонтом дороги до 24:00 26 сентября продлевается ограничение движения и стоянки по проспекту 70 лет Октября от улицы Севастопольской до улицы Косарева.

С 23 по 26 сентября будут изменены схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта.

Автобусные маршруты № 1, № 4, № 5, № 27, № 150 вместо проспекта 70 лет Октября будут следовать по улице Косарева с выходом на улицу Волгоградскую и далее по действующим маршрутам.

Автобусный маршрут № 44 вместо проспекта 70 лет Октября будет следовать по улице Гожувской с выходом на улицу Севастопольскую и далее по действующему маршруту.

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