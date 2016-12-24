Под знаком экономии

Мордовия заняла 24-е место в России по динамике изменения потребительского спроса.

За семь месяцев текущего года данный показатель снизился в республике на 2,1 процента. Как отмечают эксперты агентства «РИА Новости», пандемия коронавируса, девальвация рубля, падение нефтяных цен и денежных доходов населения достаточно сильно сказались на уровне потребительского спроса в стране. В среднем сокращение составило 6,7 процента. При этом затраты каждого россиянина уменьшились почти на 4 тысячи рублей.

Положительные тенденции сохранились только в восьми субъектах. На Чукотке, например, потребительский спрос вырос на 3 процента. Москва, для сведения, оказалась на 70-й строчке (падение спроса на 9%). Впрочем, российская столица отличилась и в плане среднедушевых расходов. Даже в условиях ограничений деятельности торговых сетей и предприятий сферы услуг ее жители тратили по 45,8 тыс. рублей ежемесячно.

Среди приволжских регионов Мордовия находится на третьей позиции, после Саратовской и Ульяновской областей. Серьезнее всех в округе «просели» Чувашия, Марий Эл, Татарстан и Башкортостан (от 7,8 до 8,7 процента).