Сын известного КВНщика из Мордовии вышел в финал Детского Евровидения 2020

Арсений Слесарев - сын Александра Слесарева - прошел национальный тур международного конкурса детской песни, на который было подано более 100 заявок.

Всего в заключительную часть этапа прошли 11 участников. В отборе могли принять участие исполнители от 9 до 14 лет.

Проголосовать за понравившегося участника и его песню можно будет с 16 по 24 сентября на официальном сайте Детского Евровидения. Представитель России на конкурсе будет объявлен 25 сентября по итогам голосования интернет-зрителей и жюри. Сам международный конкурс песни состоится 29 ноября - впервые из-за пандемии коронавируса он пройдёт в формате телемоста.

Александр Слесарев - родом из Мордовии Ельниковского района, все помнят его как яркого актера команды «Регион 13», блиставшей на первом канале, а ныне профессионального ведущего. Вместе с супругой пара воспитывает еще двух творческих ребят и просит о поддержки жителей малой родины при голосовании в отборочном туре.

Арсению Слесареву 12 лет, он уже успел сняться в сериале, снимается в рекламных роликах, играет в мюзиклах, активно занимается плаванием, скейтбордингом.