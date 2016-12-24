Как отпразднуют Всемирный день Туризма в Мордовии

27 сентября уже 39 год подряд отмечается Всемирный День туризма. Туристско-информационный центр РМ рассказывает, как отметить праздник всех путешествующих в Мордовии.

«Прогулки по музею» и «Сказки Кудавы» от МРОКМ им. И.Д. Воронина

Краеведческий музей республики предлагает отметить день туризма экскурсионно. В ходе программы «Прогулки по музею» участникам обещают знакомтсво с историческим и современным материалом, повествующий об особенностях развития территории республики, её индивидуальности и уникальности. У гостей появится возможность получить общее и целостное представление об экспозиции музея, рассказывающей об истории и природе края. Экскурсия состоится 25 сентября в 15:00.

Музейно-этнографический комплекс «Мордовское Подворье» приглашает окунуться в мир мордовской культуры 25 сентября в 16:00. Во время интерактивной экскурсии «Сказки Кудавы, гости узнают о традициях, связанных с ведением домашнего хозяйства у мордвы, об обрядах, оберегающих дом, а также о живущих в нём и помогающих вести хозяйство волшебных силах. С хозяйкой подворья Кудавой заглянут в домики, попробуют похлопотать у печи, научатся гладить холсты рубелем, молоть муку, толочь в ступе просо и сделают фотосессию в ярких мордовских костюмах.

Ежевечерние экскурсии по стадиону «Мордовия Арена»

В ходе экскурсии для посетителей приоткроется завеса тайн над некоторыми легендами ЧМ и особенностями стадиона. Например, гиды покажут специальное «секретное» помещение для футболистов, а также расскажут любопытные факты о тренировках сборных Перу, Дании, Колумбии, Японии, Ирана, Португалии, Панамы, Туниса перед матчами ЧМ, о рационе футболистов и о многом другом. «Мордовия Арена» приглашает на групповые экскурсии (от 5 человек), которые состоятся с понедельника по четверг в 17:00. Стоимость тура: 100 рублей – детский, 200 рублей – взрослый билет. Внимание: группы формируются по предварительной записи для групп не более 10-15 человек по предварительной записи.

Вперед по Тропе Здоровья!

Заповедная Мордовия решила напомнить о том, что в республике есть замечательные места отдыха в Природном заповеднике им. П.Г. Смидовича и Национальном парке «Смольный». Для подписчиков своих социальных сетей они собрали все онлайн экскурсии, которые сняли минувшим летом. Если вы пропустили или что-то не успели посмотреть, то сегодня – как раз самое время взглянуть на заповедные красоты республики дистанционно, а затем посетить их лично. Посмотреть онлайн-экскурсии можно в Официальной группе «Заповедная Мордовия» Вконтакте.

Бесплатная экскурсия по городу «Шумбрат, Саранск!»

В честь Всемирного дня туризма ТИЦ Мордовии предлагает бесплатно познакомиться с достопримечательностями и историей любимого города. Необходимо лишь предварительно записаться на экскурсию, взять с собой маску, перчатки и хорошее настроение. Бесплатная обзорная экскурсия по центру города «Шумбрат, Саранск!» состоится 25 сентября в 14:00. Количество человек в экскурсионной группе строго ограничено, поэтому не забудьте записаться на экскурсию позвонив по телефону +7 (8342) 777-677 или написав на электронную почту tic-rm@mail.ru

Более подробную программу и о других мероприятиях недели туризма можно найти в социальных сетях ТИЦ Мордовии: именно там публикуется актуальная афиша с расписанием мероприятий.