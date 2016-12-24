25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ СПАСЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Членами Конференции было принято единогласное решение обобщить предложенные и вынесенные инициативы на всех четырех круглых столах, проработать их в правовом поле и от имени Конференции направить в органы исполнительной и представительной власти для внесения предложений в законодательные и нормативные акты Российской Федерации.

С 19 по 20 сентября 2020 года, на базе центра подготовки пожарных и спасателей ГКУ Республики Мордовия «СУГЗ», Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей» (РОССОЮЗСПАС) совместно с МЧС России провели специализированную Конференцию спасателей. Основная цель Конференции - конкретизировать и систематизировать профессиональную деятельность спасателей.

В Конференции приняли участие представители центрального аппарата МЧС России, депутаты Государственной Думы, руководство республики, члены совета Федерации, а также представители аварийно-спасательных формирований из 60 регионов страны ипредставителиРусской Православной церкви.

19 сентября 2020 года состоялось официальное открытие Конференции, где с приветственным словом выступили:Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия – Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия Игорь Чадов, Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Сергей Аренин.

Референт административного департамента МЧС России Андрей Лутошкин отметил: «Это интереснейшая Конференция, которая является юбилейной в вопросах служб спасения».

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Андрей Наумов добавил:«У каждого здесь сидящего за 25 лет сформировались определенные выводы и предложения по работе аварийно-спасательных служб и хотелось бы, чтобы Вы смогли ими поделиться и усовершенствовать».

Также участников Конференции поприветствовали: главаБольшеберезниковского района Иван Игонов, секретарь Саранской и Мордовской Епархии протоиерей Виктор Хохлов, председатель Центрального Совета «Всероссийского общества спасения на водах» Российской Федерации ПетрНелезин, президент Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член общественной палаты при Президенте Российской Федерации Евгений Козеев, заслуженный спасатель Российской Федерации Андрей Легошин,Председатель Высшего Совета Общероссийской общественной организации «Российский Союз Спасателей»АлексейДударев, а такжеПрезидент Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», заслуженный спасатель Российской ФедерацииСалаватМингалеев, который в своем докладе отметил: «Спасатель – это уникальный специалист, с его подготовкой не сравнится даже спецназ!»

Торжественное открытие Конференции завершилось церемонией награждения, которую провели Алексей Дударев и Салават Мингалеев. Общественной общероссийской организацией «Российский союз спасателей», была выпущена награда за наставничество, к 25-летию появления статуса заслуженного спасателя Российской Федерации.

На протяжении двух дней на территории учебного городка проходили пленарные заседания икруглые столы по различным тематикам. Обсуждались проблемные вопросы, связанные с оказанием первой медицинской помощи спасателями. «Были приняты и подготовлены решения по внесению изменений как в законодательные, так и в подзаконные акты Российской Федерации, по изменению требований к аварийно-спасательным формированиям и к расширению возможностей оказания первой помощи», - отметил руководитель круглого стола Владимир Федорович, Советник руководителя исполнительного комитета Общественной общероссийской организации «Российский союз спасателей».

Юрий Иванов, начальник общественного поисково-спасательного отряда СпасРаезерва из города Москва, который являлся модератором круглого стола по вопросам добровольчества отметил: «Нам необходимо закрепить понятие – спасатель-доброволец для того, чтобы они оказывали помощь профессиональным спасателям в ликвидации ЧС и их последствий».

Модератор круглого стола по теме «Профессиональная деятельность спасателей», председатель Новосибирского регионального отделения РОССОЮЗСПАС - Олег Челядинов отметил, что при обсуждении проблемных вопросов возникла идея о создании классификатора видов аварийно-спасательных работ.

«Вопросы социальных гарантий и социальной защищённости остро волнуют не только действующих спасателей, но и их семьи. На обсуждение было вынесено пять пунктов трех статей Федерального закона № 151-ФЗ"Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей ", в которые нужно внести изменения и дополнения, касающиеся уравнивания прав и обязанностей спасателей на всей территории Российской Федерации», -отметил первый вице-президент «Российского союза спасателей», начальник Пензенской поисково-спасательной службы МЧС России - Геннадий Кабанов.

Была проведена демонстрациясовременного спасательного оборудования, ведь одним из главных факторов, влияющих на эффективность проведения аварийно­-спасательных и других неотложных работ при ликвидации различных ЧС, является оснащенность аварийно­-спасательных формированийсовременной техникой.

Новейшие технологии в сфере противопожарных самоспасателей были продемонстрированы «Зеленский Групп» - ведущим разработчиком и производителем средств защиты органов дыхания.

Волонтерами-поисковиками водолазной группы были представлены эхолоты для поиска людей и подводные дроны, которые погружаются на глубину для более точного определения места поиска. С 2018 года организацией было проведено более 70 поисковых мероприятий, в которых было найдено более 40 человек. На сегодняшний день водолазная группа «Добротворец» имеет в своем штате более двухсот водолазов-волонтеров.

Полная линейка гидравлического аккумуляторного инструмента: резаки, «комбики» (комбинированный универсальный инструмент), кусачки, расширители были представлены отечественными представителями на демонстрации оборудования.

20 сентября 2020 года были подведены итоги Конференции, а также прошло официальное закрытие. Членами Конференции было принято единогласное решение обобщить предложенные и вынесенные инициативы на всех четырех круглых столах, проработать их в правовом поле и от имени Конференции направить в органы исполнительной и представительной власти для внесения предложений в законодательные и нормативные акты Российской Федерации. Также участникам были вручены благодарственные письма за участие и помощь в проведении Конференции.

Мероприятие было проведено с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, рекомендованныхРоспотребнадзором, а также с соблюдением действующих нормы и правил пожарной безопасности.