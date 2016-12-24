В Мордовии выдано уже более трехсот сельских ипотечных кредитов

Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ. Общая сумма заимствований превысила 411 миллионов рублей при ставке в 2,7 процента годовых. Примечательно, что каждый десятый кредит приходится на Лямбирский муниципальный район - всего их выдано здесь на 39,5 миллиона рублей, а еще по 19-ти одобренным заявкам ведутся поиски подходящего объекта недвижимости.