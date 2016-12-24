В Мордовии выдано уже более трехсот сельских ипотечных кредитов

Входной контроль
Каким будет в Саранске новый учебный год в условиях пандемии?
Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ. Общая сумма заимствований превысила 411 миллионов рублей при ставке в 2,7 процента годовых. Примечательно, что каждый десятый кредит приходится на Лямбирский муниципальный район - всего их выдано здесь на 39,5 миллиона рублей, а еще по 19-ти одобренным заявкам ведутся поиски подходящего объекта недвижимости.
Каким будет в Саранске новый учебный год в условиях пандемии?
Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
Глава РМ оценил перспективы развития района
В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией
«Лисма» готовится приступить к выпуску новой продукции
С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?
Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей
Сергей Плешаков выслушал приговор за «оздоровительные» махинации
Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать