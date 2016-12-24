В Мордовии выдано уже более трехсот сельских ипотечных кредитов

Новости

Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ. Общая сумма заимствований превысила 411 миллионов рублей при ставке в 2,7 процента годовых. Примечательно, что каждый десятый кредит приходится на Лямбирский муниципальный район - всего их выдано здесь на 39,5 миллиона рублей, а еще по 19-ти одобренным заявкам ведутся поиски подходящего объекта недвижимости.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
2942 рубля в месяц

Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей

Орден Славы для министра

В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией

Комфортная среда

С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?

День Суркова

Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей

Не лучший год

Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу