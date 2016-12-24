О «чайниках» и хакерах

Ректор мордовского госуниверситета рассказал об особенностях приемной кампании-2020

В МГУ имени Н.П. Огарева подвели итоги приемной кампании-2020. Из-за пандемии вся работа с абитуриентами проводилась в дистанционном формате. И даже заявления (а их было более 13 тысяч) принимались в электронном виде.

Такая форма взаимодействия, по словам ректора вуза Сергея Вдовина, имела и свои плюсы, и минусы. С одной стороны, абитуриенты меньше волновались и соответственно реже ошибались при оформлении документов. Опять-таки, благодаря современным каналам связи всегда имелась возможность оперативно исправить какие-то мелкие помарки или уточнить непонятные моменты. Притом некоторые молодые люди, как выяснилось, не знают даже элементарных вещей – для чего, например, нужен личный кабинет или как загрузить скан-копии материалов.

Еще большей проблемой стали многочисленные хакерские атаки как на сайт университета, так и на его электронные ресурсы. «Существовала серьезная угроза, которая могла нарушить ход приемной кампании, - признал ректор. - Но мы справились».

В общей сложности в университет принято 4177 человек - на 161 больше, чем в прошлом году. На бюджетные места по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура) зачислено 2507 юношей и девушек. 1137 выбрали платное обучение. По программам среднего профобразования в вузе будут обучаться 483 человека, в лицее МГУ – 50 человек.

Среди наиболее востребованных направлений подготовки лидируют «Прикладная математика и информатика», а также «Информационная безопасность». Традиционно высоким конкурсом отличились «Юриспруденция», «Стоматология», «ПГС». Количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления на платной основе выросло до 59, на бесплатной - до 68,1. По целевому приему принято 223 человека на 30 больше, чем в прошлом году. На программах бакалавриата и специалитета уровень «конкуренции» составил 6 человек на место.

Как и прежде, вуз пользовался немалой популярностью у жителей других субъектов. Студентами мордовского госуниверситета стали 749 молодых человека из 51 региона России. Лидируют нижегородцы – 283 студента. На втором месте - Пензенская область (94), на третьем – Ульяновская (93). В списках новоиспеченных «огаревцев» также значится 82 представителя Самарской области, 67 - Москвы и Московской области.

В связи с тем, что срок приема заявлений от иностранных абитуриентов продлен до 17 октября, подводить пока можно только промежуточные итоги. Всего зачислить планируется 515 граждан других государств, 200 - на подготовительное отделение. Сейчас получено 378 заявлений, в том числе, из таких экзотических стран, как Гана и Сьерра-Леоне.