В Мордовии орденом Славы III степени наградили еще одного министра

Высокая награда вручена руководителю министерства лесохотхозяйства и природопользования РМ Юрию Медянкину в ходе торжественного собрания, приуроченного ко Дню работников леса.

Нынешний год, как отмечалось, стал юбилейным для 5-тысячного коллектива отрасли - исполнилось 170 лет (и это – не шутка) с начала ведения лесного хозяйства на территории Мордовии. Площадь регионального лесного комплекса сегодня составляет свыше 680 тысяч гектаров. С каждым годом растут и объемы финансирования отрасли. Только за последние 3 года она получила 565 млн. рублей (на 93% - из федерального бюджета). В текущем году лесоустроительные работы проведены на площади в 517 тысяч га. За два года по федеральному проекту «Сохранение лесов» было закуплено более 30 единиц новой лесопожарной техники.

За пожароопасный сезон-2020 зафиксировано было лишь 2 возгорания в лесах – в 13 раз меньше, нежели в 2018г. Площадь пожаров составила всего-то 4 га.

Мордовия, как подчеркнул Глава республики Владимир Волков, активно включилась в нацпроект «Экология». Благодаря этому в рамках региональной программы сохранения лесов республика может получить до 180 млн. рублей. На первый транш в 60 миллионов было закуплено около 40 единиц техники, включая 5 пожарных автоцистерн и 5 малых лесопатрульных комплексов, увеличена площадь восстановления лесов. До конца года на оснащение лесопожарных учреждений предполагается направить еще около 32 млн. руб.

Важнейший проект недавно был реализован на Вышинском деревообрабатывающем комбинате. «1 сентября вместе с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко мы запустили там цех по выпуску топливных гранул, – пояснил Глава РМ. - Продукция его востребована на внутреннем и внешнем рынках. Но самое главное – мы можем теперь перерабатывать низкосортную древесину, которую прежде никак не использовалась».