Саранск сыграет в «Чистые Игры»

Доходы кабинета министров
Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках
В субботу, 19 сентября в 11.00, Саранск присоединится к общероссийскому движению Чистые Игры. Участники субботника будут соревноваться в сборе и сортировке мусора на пруду Зеленая роща в районе юго-запада.
В рамках субботника организаторы разработают карту местности, придумают загадки и специальные задания. Команды, прошедшие регистрацию на сайте проекта, по сигналу приступают к поиску и сбору мусора. За набранный объем отходов начисляются баллы. Дополнительные очки можно получить за раздельный сбор, и так называемые «артефакты» — необычные предметы, найденные во время субботника, а также за выполнение дополнительных заданий.
Победители субботника получат призы, а всех гостей ждет пикник и горячий чай, - отметила Виктория Озерина, организатор мероприятия. - Чтобы присоединиться к игре, необходимо собрать команду от двух человек, зарегистрироваться на сайте и прийти на место сбора в подходящей одежде. Инвентарь и дождевики участники получат на месте.
Партнёрами проекта в Саранске стало экологическое движение «ЭКА» при поддержки магазина «ЛЕНТА» и ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр».
Справочно: ссылка для регистрации команды
https://cleangames.org/game/clean_on_saransk
Координатор мероприятия: Озерина Виктория
ВК https://vk.com/id40390207 Тел. 8 (987) 993-92-44
Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках
Сергей Плешаков выслушал приговор за «оздоровительные» махинации
Глава Мордовии Владимир Волков в беседе с журналистами республиканских СМИ рассказал об итогах развития экономики региона за первое полугодие
Мордовских «айтишников» поздравили с профессиональным праздником
Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях. Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные...
Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей
Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.
С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?
Пострадавший в ДТП руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске скончался в столичной клинике
Каким будет в Саранске новый учебный год в условиях пандемии?