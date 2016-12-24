Саранск сыграет в «Чистые Игры»

В субботу, 19 сентября в 11.00, Саранск присоединится к общероссийскому движению Чистые Игры. Участники субботника будут соревноваться в сборе и сортировке мусора на пруду Зеленая роща в районе юго-запада.

В рамках субботника организаторы разработают карту местности, придумают загадки и специальные задания. Команды, прошедшие регистрацию на сайте проекта, по сигналу приступают к поиску и сбору мусора. За набранный объем отходов начисляются баллы. Дополнительные очки можно получить за раздельный сбор, и так называемые «артефакты» — необычные предметы, найденные во время субботника, а также за выполнение дополнительных заданий.

Победители субботника получат призы, а всех гостей ждет пикник и горячий чай, - отметила Виктория Озерина, организатор мероприятия. - Чтобы присоединиться к игре, необходимо собрать команду от двух человек, зарегистрироваться на сайте и прийти на место сбора в подходящей одежде. Инвентарь и дождевики участники получат на месте.

Партнёрами проекта в Саранске стало экологическое движение «ЭКА» при поддержки магазина «ЛЕНТА» и ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр».

Справочно: ссылка для регистрации команды

https://cleangames.org/game/clean_on_saransk

Координатор мероприятия: Озерина Виктория

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