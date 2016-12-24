В Саранске предложено ввести ценовую зону теплоснабжения

На практике это означает, что город перейдет от системы регулирования цен и тарифов к договорным отношениям. Стоимость тепловой энергии в данном случае будет ограничена предельным уровнем, выше которого тепло нельзя реализовывать. В европейской части страны такие решения приняты, например, в Ульяновске, Оренбурге, Владимире и Самаре.

О возможности внедрения такого механизма в столице Мордовии и планах по модернизации теплосетевого хозяйства шла речь на совещании у Главы РМ Владимира Волкова. Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер, отметил высокую социальную значимость данного вопроса и готовность компании к привлечению средств для улучшения качества ресурсоснабжения. «У единой организации появляются дополнительные обязательства по развитию всей системы теплоснабжения города, повышению надежности и качества поставки энергоресурсов», - сообщил он.

При этом было подчеркнуто, что теплосетевая инфраструктура региона нуждается в модернизации. Так, в Саранске, по словам и.о. директора мордовского филиала «Т Плюс» Сергея Мишанина, в текущем году капитальный и текущий ремонт основного оборудования на объектах компании выполнен на 340 миллионов рублей. Отремонтировано и реконструировано 29 километров тепловых сетей на сумму 380 миллионов рублей. По программе модернизации переложено 11 км трубопроводов горячего водоснабжения на улицах Лихачева, Косарева, Т.Бибиной, Пуркаева, Гожувская, Веселовского, бульваре Эрьзи и пр. 60 лет Октября. В течение лета проведена реконструкция тепломагистралей под автомобильными дорогами на улицах Васенко, Коммунистическая, Войнова, Семашко, Б.Хмельницкого, Ботевградская и проспекте 70 лет Октября.

Переход Саранска на так называемую ценовую зону теплоснабжения с последующим заключением концессионного соглашения позволит, как утверждается, реализовать нескольких ключевых мероприятий, имеющих немалый социальный эффект. На ремонт муниципальных сетей города предполагается направить свыше 150 миллионов рублей. Также компания готова провести и масштабную модернизацию сетей горячего водоснабжения, притом с восстановлением циркуляционных линий (эти работы оцениваются еще в 658 миллионов).

Владимир Волков в ответ предложил создать рабочую группу, которая займется детальной проработкой проекта. «Если переход города на новую ценовую зону поможет решить проблемы по обеспечению жителей теплом и горячей водой надлежащего качества, то мы должны идти к этому», - заявил руководитель региона.

В то же время он обратил внимание на необходимость своевременного выполнения работ и ликвидации разрытий. «Люди очень остро реагируют на такие моменты, когда ремонт теплосетей ведется глубокой осенью – в грязи и под дождем, да еще и с оставленными разрытиями. Всё нужно делать вовремя и качественно, иначе важная работа так и будет наталкиваться на негативную реакцию граждан».