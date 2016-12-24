«Я прививок не боюсь. Если надо - уколюсь!»

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В администрации Саранска уже свыше полусотни человек, включая мэра города, его заместителей и руководителей большинства структурных подразделений, прошли вакцинацию от гриппа.

Полностью работы планируется завершить до 25 сентября. График прививок согласован с главными врачами лечебных учреждений.

Градоначальнику сделали сразу два укола - от гриппа и пневмококка. «Сколько себя помню, всегда не любил прививки, - сказал после процедуры Петр Тултаев. - Но это - необходимость. Врачи настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию, поскольку грипп может наложиться на коронавирусную инфекцию… Сейчас на сей счет много разного рода вымыслов. Одни говорят, что нет необходимости делать прививку. У кого-то есть настороженность, местами - боязнь. Я уверен, что в такой ситуации доверяться нужно специалистам, врачам. Сделать прививку - это настоятельная необходимость, чтобы поберечь и себя, и свою семью».

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