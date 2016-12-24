В Мордовии открывается Яндекс.Лицей

1 сентября 2020 года в Республике Мордовия впервые стартовал набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные очные курсы по программированию для школьников от одной из крупнейших IT-компаний страны.

В Республике Мордовия Яндекс.Лицей начинает работу на площадке Дома научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова (г. Саранск). Занятия будут проходить два раза в неделю во второй половине дня (расписание и информация о преподавателях представлены по адресу https://yandexlyceum.ru/saransk). В зависимости от эпидемиологической ситуации возможен переход на дистанционный режим обучения.

Для поступления в «Яндекс.Лицей» кандидатам необходимо в период до 10 сентября 2020 г. сформировать соответствующую заявку на сайте Дома научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова (http://dnk.mrsu.ru/). Для этого необходимо перейти по указанной ссылке, в правом верхнем углу выбрать кнопку «подать заявку», заполнить необходимую информацию и поставить галочку в разделе «Python (Яндекс Лицей), 8-9 классы (Попов А.А., Яшин Е.Е.)». После этого координаторы площадки свяжутся с заявителем и адресно направят необходимые инструкции по прохождению дальнейших этапов отбора.

Яндекс.Лицей принимает учеников 8-9 классов. Обучение длится два года. Первый год ребята изучают Python – один из самых популярных и востребованных языков программирования, который используют и в YouTube, и в NASA, и в Яндексе. Второй год посвящён основам промышленного программирования и работе над учебными проектами. К концу обучения школьники получат навыки junior-программиста и научатся создавать собственных чат-ботов, игры и веб-приложения. Занятия ведут опытные сертифицированные преподаватели, которые прошли курсы по повышению квалификации в Яндексе и получают постоянную поддержку команды проекта.

По мнению Марины Сусловой, руководителя Яндекс.Лицея, программа даёт ребятам отличный профессиональный старт. «В процессе обучения наши ученики получают системные знания в области программирования и представление о востребованной сегодня профессии. Ребята будут уверенно чувствовать себя не только на хакатонах по программированию, но и в любой сфере, которую они выберут для своего будущего развития», – отметила она.