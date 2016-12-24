Начинается прием заявок на предоставление грантов Президента Российской Федерации в 2021 году

С 1 сентября 2020 года Фонд президентских грантов принимает заявки на участие в своем очередном, десятом по счету, конкурсе. В рамках него распределяется первая часть средств, предусмотренных в федеральном бюджете на грантовую поддержку некоммерческих неправительственных организаций в 2021году.

Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов. Положение о конкурсе опубликовано в разделе «Конкурсы» на сайте фонда президентских грантов.

Подать свой проект можно до 23:30 (по московскому времени) 15 октября 2020 года, однако фонд настоятельно рекомендует не откладывать это на последние дни.

В сентябре фонд проведет ряд вебинаров, которые помогут участникам конкурса правильно оформить заявку и не допустить типовых ошибок.

2 сентября в прямом эфире в официальном канале фонда в Инстаграм генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин подробно расскажет о новом конкурсе. 4, 7, 9 и 11 сентября пройдут вебинары по важным аспектам разработки социального проекта. Информация об этих событиях доступна в разделе «Мероприятия» на сайте фонда и на страницах фонда в социальных сетях.

Напомним, что качественно подготовить заявку поможет и онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта», который размещен на сайте фонда.

Стоит отметить, что это самый ранний старт конкурсной кампании за всю историю системы президентских грантов. Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2021 года. Финансирование и реализации поддержанных проектов начнется 1 февраля 2021 года.