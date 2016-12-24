170 миллионов на благоустройство дополнительно получат сразу три города Мордовии

Рузаевка, Темников и Ардатов вошли в число победителей Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды, проводимого с 2018 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Города, как и прежде оценивались по нескольким ключевым критериям, включая качество и обоснованность архитектурно-планировочных решений, активность граждан и т.п. В нынешнем году была получена 301 заявка. Причем, наибольший прирост наблюдался в номинациях «Исторические поселения» и «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» (на них пришлось 137 заявок). По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, учитывая интерес к конкурсу и его высокую социальную значимость, принято решение увеличить со следующего года призовой фонд конкурса с 5 до 10 миллиардов рублей, что позволит реализовать в 2021-2022 годах не менее 160 проектов.

Известно, что Рузаевка, представившая на рассмотрение проект благоустройства городского парка, получит 80 миллионов рублей. По 45 миллионов будет вложено в обустройство парка имени Героя Советского Союза С.В. Астраханцева в Темникове и Базарной площади в городе Ардатов.