На «Мордовия-Арене» пройдет окружной фестиваль семейного досуга

Межрегиональный фестиваль-выставка семейного досуга и всестороннего развития детей «Зерно» в этом году впервые пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Его участниками станут образовательные, семейные и досуговые организации со всего Приволжского федерального округа.

19 сентября на площадках фестиваля выступят представители творческих коллективов и арт-студий, воспитанники кружков и спортивных секций. Руководители общественные организации и социально-ориентированных компаний смогут обменяться накопленным опытом, продемонстрировать материалы и наработки. Также запланировано проведение различных презентаций, тренингов, дискуссий и мастер-классов, в том числе – и в онлайн-режиме.