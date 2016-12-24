На «Мордовия-Арене» пройдет окружной фестиваль семейного досуга

Новости

Межрегиональный фестиваль-выставка семейного досуга и всестороннего развития детей «Зерно» в этом году впервые пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Его участниками  станут образовательные, семейные и досуговые организации со всего Приволжского федерального округа.

19 сентября на площадках фестиваля выступят представители творческих коллективов и арт-студий, воспитанники кружков и спортивных секций. Руководители общественные организации и социально-ориентированных компаний смогут обменяться накопленным опытом, продемонстрировать материалы и наработки. Также запланировано проведение различных презентаций, тренингов, дискуссий и мастер-классов, в том числе – и в онлайн-режиме.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
От взяток к «разоблачениям»

Загремевший в СИЗО за коррупцию бывший директор ЦСКА, наш земляк полковник Михаил Барышев стал строчить «разоблачительные» показания на...
Не лучший год

Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать

Только классные часы

В Мордовии принято решение отказаться от проведения 1 сентября праздничных линеек в школах

Прививки на подходе

С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу