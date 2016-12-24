Еще семь проектов мордовских НКО заручились поддержкой Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов подвел итоги специального (уже третьего в текущем году) конкурса среди некоммерческих организаций. Приступить к реализации своих проектов победители могут с 1 сентября.

Всего, как сообщается, на конкурс поступило почти 3,9 тысячи инициатив из 83 регионов страны. Самыми активными оказались белгородские НКО - 206 заявок. На втором месте - Санкт-Петербург (168 проектов), на третьем - Башкортостан (160).

Мордовские «общественники» тоже не ударили в грязь лицом. Объемы финансирования семи их инициатив оцениваются в 5,92 млн. рублей. Самая крупная сумма - свыше 2 миллионов - досталась Ассоциации граждан пожилого возраста «Клуб активного долголетия» за проект «Кладовая здоровья». Более полутора миллионов выделено АНО «Центр поддержки и защиты детства» (проект «Семейный консультант»). Еще 5 организаций получат от 402,6 до 499,7 тысячи рублей.