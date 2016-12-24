«Лато» займется производством композитных материалов для стройиндустрии

С Андреем Гольмом - генеральным директором индустриальный холдинга «Оренбургские минералы», выкупившего в середине августа акции завода «Лато», Глава Мордовии Владимир Волков обсудил перспективные направления дальнейшего развития чамзинского предприятия.

Данное приобретение, как было подчеркнуто, уже не первое для одной из крупнейших хризотилдобывающей компании мира. На сегодняшний день АО «Оренбургские минералы» также владеет производствами в Рязанской области и Беларуси. Тем не менее, сделка имеет для него стратегическое значение, поскольку «Лато» является весьма серьезным игроком на рынке асбестоцементных и фиброцементных изделий. География поставок его продукции охватывает большую часть России и даже страны ближнего зарубежья (например, ту же Беларусь и Казахстан).

«Теперь «Оренбургские минералы» стали ведущим производителями асбестоцементных изделий на планете, - с удовлетворением констатировал Андрей Гольм. - Участвуя в целом ряде федеральных программ, включая «Доступное жилье», мы стремимся обеспечить развитие всех предприятий. Они должны неустанно осваивать выпуск изделий новых номенклатурных групп, уходить от «классики» - ведь мир не стоит на месте».

Уже известно, что в поселке Комсомольский будет запущено производство востребованных в стройиндустрии композитных материалов, в том числе - хризотилцементных фасадных панелей. С этой целью проведены встречи с представителями Фонда капитального ремонта, муниципальных органов власти и управлений ЖКХ из Мордовии, Татарстана, Самарской и Оренбургской областей.

Владимир Волков в свою очередь отметил высокую социальную значимость стабильной работы завода, обеспечивающего занятость 434 человек. По результатам января-июля средняя заработная плата на предприятии составила 33,9 тысячи рублей (рост на 4,7 процента к аналогичному периоду прошлого года). «Главное, чтобы оно было загружено на полную мощность, не снижало объемов производства,- заявил руководитель региона. - Правительство республики готово и впредь оказывать «Лато» необходимую поддержку. Министерство промышленности, науки и новых технологий может помочь в производственной кооперации с другими промышленными производствами Мордовии. Решению насущных вопросов промышленной тематики, развития инноваций, модернизации и внедрения наукоемких направлений в немалой степени способствует и Совет директоров промышленных предприятий при Главе РМ».