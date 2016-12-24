В Саранске усилят эпидемический контроль в точках общепита

В «мобильном режиме»
Провел очередную «мэрскую субботу» Петр Тултаев
На совещании в саранской мэрии Петр Тултаев поручил не приостанавливать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
«Ситуация меняется к лучшему, но что проблема ушла - сказать не можем. Надо продолжать обработку улиц, подъездов, рейды по кафе и ресторанам. Учитывая, что с 1 сентября начнут обучение студенты, число посетителей точек общепита увеличится. В связи с этим очень пристально нужно следить в этой сфере за соблюдением всех предписанных норм и правил. Под особый контроль нужно взять кальянные и так называемые рюмочные», - подчеркнул Глава Саранска.
Петр Тултаев также отметил, что рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима необходимо продолжать. «Обработка общественного транспорта должна вестись - это и обсуждению не подлежит. По масочно-перчаточному режиму требования остаются прежними. Возможно, они кому-то не нравятся. Но будет хуже и больнее, если из-за несоблюдения мер профилактики мы получим вспышку», - сказал мэр Саранска.
Провел очередную «мэрскую субботу» Петр Тултаев
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