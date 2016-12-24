Для определения архитектурного облика Саранска станут чаще привлекать специалистов

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Для утверждения архитектурного облика строящихся объектов Петр Тултаев поручил активнее привлекать специалистов. «Для обсуждения архитектурного облика, в том числе и цвета фасадов, строящихся объектов необходимо активнее привлекать градостроительный совет. Каждый из нас «архитектор», но мнение специалистов должно быть первостепенным», - подчеркнул Глава города.
Также, по мнению мэра города, нужно предусматривать необходимое количество парковочных мест при формировании земельных участков под строительство различных зданий в Саранске. «Иногда случается так: здание построено, а парковочных мест совсем мало, автомобили поставить негде. Количество машин неизменно растет с каждым днем, в связи с этим при планировке территории достаточное количество стоянок должно быть предусмотрено, чтобы люди нас потом не костерили. Справедливо, кстати говоря», - обратился на совещании Петр Тултаев к руководителям профильных структурных подразделений Администрации города.
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