В Нижнем Новгороде прошел первый с начала пандемии кинофестиваль

Фестиваль нового кино в Нижнем Новгороде традиционно носит название «ГОРЬКИЙ fest», и в нынешнем году оно звучит как ирония. В год, когда из-за пандемии все кинофестивали и в России, и в мире либо отменены, либо перенесены, остается привкус горечи от несбывшихся надежд. «ГОРЬКИЙ fest» стал первой ласточкой постковидного времени. Фестиваль проводился с определенными ограничениями, с соблюдением всех мер безопасности, с масками на лицах - но, тем не менее, он состоялся! И даже с красной дорожкой по случаю открытия и закрытия фестиваля, на которой всех участников приветствовали президент «ГОРЬКОГО fest» Михаил Пореченков и продюсер мероприятия Оксана Михеева.

Открытие фестиваля, обсуждение членами жюри кинолент и закрытие проходили в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького. У его входа была расстелена красная дорожка. У звезд, прибывших на праздник кино, была возможность «выгулять» свои наряды. На красной дорожке блистали Олеся Судзиловская, Егор Корешков, Елена Захарова, Анна Банщикова, Дарья Повереннова, Ирина Безрукова, Игорь Жижикин, Константин Хабенский и многие другие.

Для Агаты Муцениеце это был первый выход в свет после развода со своим супругом Павлом Прилучным. Актриса выглядела шикарно и постоянно улыбалась своим поклонникам, которые стояли вдоль красной дорожке и кричали: «Агата, мы тебя любим!»

- Я здесь на несколько дней, - рассказала актриса. - Уже успела прогуляться по основным городским достопримечательностям, вдохновилась. А сейчас тут, на красной дорожке, я понимаю, как соскучилась по людям. Раньше, когда были гастроли в разных городах, то после спектакля мы с актерами обязательно выходили в зал, чтобы поблагодарить зрителей за теплый прием, раздать автографы...

Очень сейчас хочется общаться со зрителями напрямую, а не онлайн…

Надо сказать, что многие артисты не отказывали себе в таком удовольствии общения: раздавали автографы, делали селфи и даже пожимали руки поклонникам (кстати, последние все до одного были в масках).

При проведении фестиваля были приняты все меры предосторожности: всем без исключения участникам и гостям измеряли температуру, обрабатывали руки антисептиком, выдавали маски. Конечно, на красной дорожке звезды позировали без средств защиты, но как только покидали ее - надевали маски и беспрекословно выполняли все требования эпидемиологов. Просмотр всех фильмов проходил на открытом воздухе на одном из стадионов, где было разрешено присутствовать только 250 зрителям. Билеты на такие показы раздавали бесплатно и, естественно, в ограниченном количестве. Какие-то мероприятия были показаны онлайн, а какие-то проходили на берегу Волги.

- Мы - первопроходцы, первые из тех, кто после пандемии и карантина решился провести кинофестиваль, - сказал президент «ГОРЬКИЙ fest» Михаил Пореченков. - Было сложно, организация далась нелегко, но мы справились! Вначале мы долго сомневались, но в итоге решили, что фестиваль должен состояться. Мы смогли убедить губернатора области, что сможем соблюсти все правила безопасности, - и сделали это!

Сам Михаил Пореченков, по его признанию, все несколько месяцев карантина, которые предшествовали фестивалю, провел у себя в загородном доме на Валдае. Актер занимался детьми, сажал деревья, помогал по хозяйству супруге и даже делал заготовки на зиму.

Кстати, на кинофестиваль он прилетел вместе со своим старшим сыном - 30-летним Владимиром Любимцевым. Молодой человек вел закрытие фестиваля. Многие гости заметили, что отец и сын очень похожи. Владимир, как и его отец, тоже актер, и работают они вместе в одном театре.

Конечно же, состоялось и самое главное, ради чего устраивался фестиваль: определение победителей и вручение им наград. Жюри «ГОРЬКИЙ fest» присудило Гран-при фестиваля фильму «Альфаромео» режиссера Радика Рахимова. Лучшим режиссером названа Ксения Лагутина за фильм «Фарида». Награда за лучший сценарий досталась Виктору Беланову и Олегу Нагорнову за картину «Ящик Павел». Лучшей актрисой стала Дарья Алыпова за роль в фильме «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» режиссера Татьяны Гулиной. Фильм «Собака Павлова» режиссера Яны Есипович награжден призом за лучшее художественное решение.

- Спасибо жюри за ваши оценки, за ваши споры и даже за ваше несогласие со мной, - выступил на закрытии фестиваля Михаил Пореченков. - Спасибо всем участникам, приславшим фильмы. И вот вам мое маленькое напутствие: двигайтесь к высокому и прекрасному семимильными шагами, делайте выводы, принимайте решения, ставьте вопросы и, главное - отвечайте на них! Ставить вопросы могут многие, а настоящий художник может еще и отвечать на вопросы. В этом - его сила...

Валерия Хващевская, фото Геннадия Авраменко и Анны Темериной