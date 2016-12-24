Денис Бургазлиев: «Ни за какую из ролей не стыдно»

Накануне 50-летнего юбилея популярный актер вспомнил молодость, трудные годы и поделился своими взглядами на жизнь и искусство

Дениса Бургазлиева телезрители любят и помнят еще с сериала «Час Волкова». У артиста юбилей: 50-летие. Чем не повод вспомнить юность, оглянуться на пройденный путь и поговорить о жизненных ценностях?

«Хотел бы сняться в хорошей комедии»

- Денис, в школе были круглым отличником?

- Школу закончил с большим трудом, с натянутыми тройками. По большому счёту, меня нужно было выпускать со справкой...

- И тем не менее это вам не помешало поступить в театральный, стать актёром театра и кино…

- Слава богу, моя неуспеваемость в школе никак не повлияла на поступление в студию-школу МХАТ. Мне не надо было сдавать математику, а только историю СССР и сочинение. По этим критериям была хоть какая-то надежда что-то сдать. Сочинением я увлёкся ещё в старших классах - мог написать и рассказ, и стихотворение…

- А музыкой увлекались со школы?

- На музыку я вышел задолго до того, как стал увлекаться и заниматься театром. Первым творчеством, захлестнувшим меня, была музыка…

- Поправьте меня, если я заблуждаюсь: вы снимаетесь в основном в криминальных или детективных сериалах. А другие жанры вам предлагают - или режиссёры видят вас только в этих жанрах?

- Нет, почему же? В последнее время много сыграл врачей... А вот сняться в комедиях, увы, не предлагают. А я хотел бы сняться в хорошей комедии. Это же очень интересный и сложный жанр, потому что быть по-настоящему смешным - очень непросто. И профессионально это было бы для меня интересно...

«Не люблю ужасы и фантастику»

- По какому принципу вы выбираете роли, какими критериями руководствуетесь? И изменились ли ваши критерии за последние годы?

- Нет, не изменились. Я соглашаюсь, если вижу, что потенциально можно сделать что-то необычное, что-то интересное. Если роль и условия позволяют мне сделать из героя какой-то необычный, неформатный, интересный персонаж. Но это зависит не только от материала, который мне присылают, но и от режиссёра, и от креативности и открытости продюсеров: насколько они готовы рисковать и идти на различные эксперименты и компромиссы.

- Свою лепту в роль можете внести?

- Я стараюсь это делать. Если этого не будет - то не имеет смысла браться за большую работу.

- Ваши персонажи на вас как-то влияют? Вы меняетесь внутренне?

- Скорее, нет. По крайней мере, я такого за собой не замечал.

- А какая роль в кино была для вас значимой, любимой?

- Я люблю все свои работы - особенно большие. Наверное, потому, что мне ни за какую из них не стыдно. Но есть, конечно, те, которые для меня значат намного больше, чем другие…

- А вы сами какое кино смотрите и какие жанры в кино любите?

- Смотрю самые разные фильмы и разные жанры. Вот только ужасы не смотрю и не люблю фантастику. А все современные детективные сериалы стараюсь смотреть - или хотя бы бегло взглянуть: посмотреть, какой формат и какой появился новый герой. Но это чисто профессиональный интерес. Охотно смотрю и мелодрамы, а вот исторические ленты - реже. Стараюсь не пропускать современное свежее кино, в том числе артхаус и мейнстрим.

«Было много сил и энергии»

- В 90-е годы у вас, как и у многих актёров того времени, был период застоя. Вы покинули Россию, уехали за границу, работали там в театре… Какие у вас воспоминания об этих годах?

- Прекрасные воспоминания. Было много сил и энергии. Я встретился и познакомился со многими интересными людьми, приобрёл очень интересный опыт и в театре, и в кино, и на телевидении…

- Что вы выше всего цените в искусстве?

- В последнее время я выше всего ценю профессионализм. И это относится не только к актёрам или режиссёрам. Это относится ко всем людям, которые профессионально делают свое дело, будь то реквизитор, художник по костюмам, художник-постановщик и так далее... Это можно отнести и к сотрудникам полиции, которые делают своё дело профессионально. Ведь профессионала сразу видно. И когда все на своих местах, то в такой обстановке очень приятно работать, хочется туда спешить, хочется потратить свои силы и применить свои фантазии, применить своё умение, приложить собственный профессионализм к большой команде, ансамблю - чтобы получилось одно общее хорошее и интересное дело.

- Что для вас означает слово «профессионал» в кино?

- Это означает: мало говорить и много делать!

- Самая большая издержка вашей профессии - это...

- Зависимость.

- Зависимость от чего?

- От всего: и от работы, и от людей, которые эту работу дают...

- А самое большое счастье - это…?

- А самое большое счастье - это независимость!

«Мнение близких важнее всего»

- Что для вас наиболее значимо: семья или карьера? И как расставляете приоритеты между работой и семьей?

- Нет, нет, тут ничего расставлять не надо: семья всегда на первом месте! Ничего важнее семьи быть не может. И здоровье, и благополучие, и всё остальное нужно выстраивать вокруг нее.

- Мнению близких доверяете?

- Да, всегда! Их мнение мне важно в первую очередь.

- Ваша дочь Александра стала актрисой, пошла по вашим стопам. Своими связями помогали ей при поступлении?

- Я пытался ей помочь, но она всего добилась сама. Когда решила поступать в театральный, я позвонил своему знакомому, который работал профессором в театральной школе, чтобы он посмотрел и послушал её программы для поступления. Она к нему сходила, но поступила сама в другое учебное заведение. Очень хорошо, что всё так сложилось…

«Я не игрок»

- Денис, вы азартный человек?

- Профессионально азартный, но я не игрок. Если на пляже скучно, то сыграю в карты. Но в азартные игры обычно не играю. Хотя одно время у меня было увлечение домино. Я присутствовал при том, как в него играли профессионалы, и меня это потрясло! Потому что всё моё представление об игре: когда люди сидят во дворе и «забивают козла», и нужно только смотреть, чтобы совпали точечки, - всё развеялось моментально! Я наблюдал, как играли двое на двое, и при первой же выкладке первого круга камней профессиональному игроку уже известен конечный результат: кто выиграет. Это было захватывающее зрелище!

- А какой вы по характеру?

- Характер - это достаточно объёмное понятие. Я интроверт: люблю находиться дома, в кругу семьи и с трудом покидаю насиженные места. Мне нравится уйти в себя. Мне нужно много времени, чтобы где-то на новом месте обустроиться, и я без большой охоты общаюсь с малознакомыми людьми. И еще я тревожен, у меня беспокойная природа...

- Испытываете ли вы ностальгию по какому-то определённому периоду времени?

- Нет, всё должно развиваться по своим законам. И если была бы возможность повторить пройденный отрезок жизни - я бы всё оставил без изменений.

Александр Герасимов