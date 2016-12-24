На основе ЕГРН будет составлен перечень домов, расположенных в границах зон чрезвычайных ситуаций

Вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее особый, упрощенный порядок проведения оценки и обследования домов при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Согласно постановлению, на основе сведений Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) уполномоченным органом власти будет составлен список домов, расположенных в границах зон чрезвычайных ситуаций. Этот шаг позволит пострадавшим жителям, дома которых были разрушены при ЧС, быстрее и проще получить новое жилье. Эксперты Федеральной кадастровой палаты прокомментировали нововведение.

Правительство Российской Федерации упростило порядок проведения оценки и обследования жилых помещений при ликвидации последствий ЧС. Теперь пострадавшие жители разрушенных при ЧС домов смогут быстрее получить новое жилье.

Для определения границ зон чрезвычайных ситуаций используются различные источники информации: обследования по выявлению паводкоопасных территорий, сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ. Границы зон могут меняться в случае возникновения аварий и других чрезвычайных ситуаций. Так, например, границами зон ЧС, как правило, признаются соответствующие границы зон подтоплений и затоплений, учтенных в сведениях ЕГРН в качестве зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ).

При чрезвычайных ситуациях местные власти запрашивают сведения госреестра недвижимости об объектах, пострадавших от затопления, что необходимо для установления права на получение государственного жилищного сертификата. В том числе – при утрате правоудостоверяющих документов на недвижимость в результате ЧС. Филиалы Федеральной кадастровой палаты, в свою очередь, организуют оперативный прием и обработку таких запросов, в том числе в бумажном виде, и в сокращенные сроки направляют необходимую информацию на выдачу. Кроме того, специалисты региональных Кадастровых палат оказывают консультационную поддержку пострадавшим по всем вопросам, связанным с государственным кадастровым учетом и регистрацией права и получению сведений ЕГРН.

Так, например, в 2019 году Кадастровой палате была объявлена благодарность за работу в мероприятиях по ликвидации паводка в Иркутске. В оперативном режиме было выдано более ста тысяч выписок из ЕГРН для пострадавших от наводнения. Поступающие запросы обрабатывались в кратчайшие сроки. Данные сведения позволили установить право собственников на получение государственного жилищного сертификата, в том числе, если правоудостоверяющие документы на недвижимость были утрачены.

Теперь, согласно постановлению, порядок работы межведомственных комиссий, которые признают дома пригодными или непригодными для проживания, изменится. Пострадавшим не нужно будет подавать в комиссию документы о праве собственности и заявление о проведении обследования их дома. Перечень домов, расположенных в границах зон чрезвычайных ситуаций, будет составлен на основе данных из ЕГРН. Эти дома будут обследованы в кратчайшие сроки и оперативно признаны непригодными для проживания.

«Наличие в ЕГРН актуальной информации об установленных границах зон подтоплений и затоплений способствовал и будет продолжать способствовать защите имущественных прав владельцев разрушенного жилья. Только теперь процесс станет еще более оперативным, – прокомментировал глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков. – Отмечу также, что Кадастровая палата непрерывно пополняет госреестр сведениями о границах зон затоплений и подтоплений – количество новых сведений растет в геометрической прогрессии».

Так, за 2019 год Федеральная кадастровая палата внесла в ЕГРН сведения о границах более 1500 зон затопления и 1100 зон подтопления. На начало 2020года в госреестре содержались сведения о почти 2300 зонах затопления и чуть более 1500 зон подтопления. По данным на 1 июля 2020 года в ЕГРН внесены данные о 4542 зонах затопления и 2530 зонах подтопления.

В свою очередь, если жилое помещение не будет включено в сводный перечень, собственник по-прежнему сможет подать заявление в комиссию о проведении обследования жилья.