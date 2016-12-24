Глава Мордовии Владимир Волков поздравил участников торжественного собрания, посвященного Дню строителя

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В пятницу,  7 августа, Глава Мордовии Владимир Волков  в режиме онлайн принял участие в  торжественном собрании, посвященном Дню строителя, которое состоялось в Доме Республики.  Руководитель региона обратился к участникам традиционного мероприятия со словами поздравления и благодарности.

«Для меня это – особый праздник. В душе я был и остаюсь строителем. Именно на стройке можно ощутить реальную силу созидания, прочувствовать масштаб решаемых задач, увидеть конкретный результат своей работы. Поэтому я от всей души поздравляю вас и ваших коллег с нашим общим праздником – Днем строителя!»

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