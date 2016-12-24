Жителей и гостей Саранска ждут футбольные выходные!

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8 августа на «Мордовия Арене» пройдёт матч 1-го тура нового сезона РПЛ «Тамбов» – «Ростов». Начало игры в 18:30.
По согласованию с Роспотребнадзором принято решение о допуске болельщиков на трибуны (до 10% от общей вместимости стадиона). Таким образом, посетить матч смогут около 4400 болельщиков.
Важно!
- Зрители должны иметь при себе маски и перчатки, также их можно будет купить перед стадионом.
- Билеты будут продаваться с учётом социального дистанцирования. Просим болельщиков избегать скопления людей, соблюдать дистанцию 1,5-2 м.
Приобрести билеты можно только онлайн с 6 августа на сайте kassir.ru. Вход на матч через GATE 3.
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