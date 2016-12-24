Кадошкино порозовеет

В райцентре в сентябре откроется новый тепличный комплекс по выращиванию роз



Реконструкция тепличного комплекса компании «Мир цветов ТК» в Кадошкино подходит к завершающей стадии. По итогам реализации проекта объем производства роз на этой площадке увеличится в два раза – до 14,6 миллионов штук в год. Реконструкция теплиц позволит создать в райцентре до конца 2020 года 40 новых рабочих мест.



Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что проекты модернизации и расширения существующих площадей тепличных комплексов – это хороший импульс для развития инфраструктуры муниципалитетов в целом, дающий жителям новые высокооплачиваемые рабочие места, что наиболее важно.

«К настоящему времени все строительные работы завершены: площади наших теплиц были увеличены с 3 до 6 гектаров. Сейчас мы приступили к пуско-наладке оборудования и высадке саженцев цветов. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь этого года», - рассказали в компании «Мир цветов ТК».

Напомним, в декабре прошлого года Фонд развития моногородов выдал компании беспроцентный займ в размере 249 миллионов рублей на реализацию проекта. Общий объем инвестиций в проект составит более 482 миллионов рублей.

Ежегодно на предприятии выращивают порядка 7,6 миллионов роз. Расширение площадей тепличного комплекса, как поясняют в компании, позволит увеличить объемы производства цветов почти в 2 раза – до 14,6 миллионов роз в год. На проектную мощность предприятие планирует выйти во втором квартале 2021 года. Отметим, что в Мордовии розы выращиваются на площади в 18 га, в минувшем году республика произвела 40 миллионов штук роз, которые реализуются в половине российских регионов и за рубежом.