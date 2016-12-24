Рыжему «Иванушке» стукнул полтинник!

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов отмечает юбилей

50 лет (!) - именно столько исполнилось рыжему солисту группы «Иванушки International»! И это еще не все: помимо личного юбилея солиста, в этом году группа «Иванушки International» отметит свое 25-летие. Так что год этот, омраченный пандемией, все равно будет праздничным, несмотря ни на что! Таким же праздничным и оптимистичным, как большинство песен «Иванушек», - за что их и любили миллионы поклонниц по всей стране, от Калининграда до Чукотки.

Дочь альпиниста и конь в подарок

Годы идут, а поклонницы все так же не дают Андрею прохода. Сколько было в его жизни необычных историй, связанных с ними, - всего сразу и не вспомнишь…

- Ко мне и в квартиру поклонницы, например, залезали, - вспоминает Андрей. - Я жил раньше на третьем этаже, и у меня постоянно по 100 человек под балконом собирались. А одна, самая смелая, забралась ко мне по водосточной трубе. Я один дома - сижу, обедаю. И вдруг слышу шепот: «Андрей, Андрей!» Думаю: «Ну, все: я сошел с ума!» Открываю занавеску - а на балконе, с той стороны, стоит это чудо! Открываю балкон: «Ты что здесь делаешь? Ты же могла разбиться!» А она мне в ответ со счастливой улыбкой: «А у меня папа альпинист!» Еще часто дарили необычные подарки. Например, котят и щенят на концертах - а девать-то их куда?! Так и жили: на одном концерте дарили нам, а на следующем мы передаривали девчонкам из зала. А однажды на «прямой линии» одной газеты девочка подарила коня! Ее папа был хозяином конюшни где-то под Воронежем. Подарок, увы, не забрал - но в памяти осталось!..

Светить всегда, светить везде!

Андрея коллеги по шоу-бизнесу называют «ходячим позитивом». Кажется, что у Григорьева-Апполонова улыбка не сходит с лица.

- Меня все называют, как в молодые годы повелось: Рыжий Иванушка, - говорит артист. - Меня это нисколько не смущает: я привык. Хотя в 50 уже вроде пора переходить на «Рыжий Андрей Генрихович». Но я чувствую себя все еще слишком юным для такого солидного имени.

Андрей действительно ко многим вещам относится с юмором. А секрет хорошего настроения у него довольно простой.

- Просто не придумывайте себе лишних проблем, - говорит Григорьев-Апполонов. - И больше улыбайтесь!

Возможно, солнечное настроение артиста связано с тем, что он родился в теплом Сочи. И в этом году практически весь карантин (несколько месяцев) провел именно на своей малой родине - встречаясь с друзьями, просматривая архивные альбомы и с удовольствием гуляя по городу.

- Пока я был в Сочи, у меня конопушки повылезали, как в детстве, гастрольная усталость растворилась в морском воздухе, в шпагат сел, давление 120/80! - вспоминает Андрей. - Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо в Сочи! Ну хотя бы месяц! А кто прожил месяц, тому второй месяц в подарок!

Звездопад

Как вы уже поняли, свой возраст артист точно не скрывает. И по случаю круглой даты устроил большую вечеринку, на которую пригласил своих друзей и коллег. Мероприятие проходило в одном из частных загородных подмосковных клубов на берегу реки. Поздравить виновника торжества приехали многие яркие представители шоу-бизнеса.

На празднике была даже бывшая супруга Андрея - Марина Банкова. О том, что пара рассталась, стало известно в прошлом году. Сейчас у Марины - новая семья и маленький ребенок. Но с бывшим супругом они сохранили хорошие отношения и растят вместе двоих сыновей: 16-летнего Ивана и 12-летнего Артемия. Кстати, мальчики тоже были на празднике и с удовольствием тусовались со знаменитостями.

5:0 в пользу юбиляра

Гостей встречали различными напитками, в том числе и безалкогольными, и предлагали оставить на белой футболке свой автограф с пожеланиями для юбиляра. Подарков было огромное количество: от дизайнерской одежды и раритетных книг до мягких игрушек и электрического самоката от коллег по группе Кирилла Туриченко и Кирилла Андреева.

Так как почти все гости оказались артистами, то думать о том, как будет проходить праздничная программа, не пришлось: все с удовольствием выходили на сцену и исполняли свои самые известные хиты. Ради юбилея Андрея снова вместе были все участники «Фабрики» и «Корней». Ну и конечно, самым коронным номером стало выступление самих «Иванушек International». Все гости с энтузиазмом отплясывали под хиты «Тополиный пух», «Колечко», «Вселенная», «Тучи» и другие.

А самый неожиданный сюрприз был в финале вечера: на сцену вышла Жанна Агузарова. Она поздравила юбиляра и исполнила несколько своих песен.

Надо сказать, что вечер точно удался: в разгар веселья грянул салют, а танцы продолжались до упада.

- Ребята, это офигенно! - не смог сдержать эмоций юбиляр. - У меня - день рождения! 5:0! Я - впереди!

Валерия Хващевская, фото из личного архива Андрея Григорьева-Апполонова