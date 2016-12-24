За последние сутки в Мордовии выявлено 35 случаев коронавируса, 45 человек выписаны с выздоровлением

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Новые случаи подтверждены в г.о. Саранск (18); в Лямбирском районе (3); Рузаевском и Зубово-Полянском районах (по 2); Инсарском, Дубенском, Краснослободском, Ковылкинском, Ардатовском, Теньгушевском, Ичалковском, Атяшевском, Большеберезниковском и Старошайговском районах (по 1).
Среди новых больных старше 60 лет – 8 человек (самому пожилому из них 84 года). Моложе 30 лет – 3 человека (самому младшему 6 лет).
За период пандемии в Мордовии выявлено 4227 случаев коронавируса. 3132 человека выздоровели. 32 скончались.
По данным на 22 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 801 человек на стационарном лечении
- 874 человека под наблюдением дома
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