Дмитрий Колдун: «Никаких итогов подводить не собираюсь»

Популярный певец встречает свой юбилей на карантине, но старается не терять время даром

Юбилеи артисты обычно отмечают вместе с поклонниками - праздничным концертом, который как бы является некой вехой, подведением творческих итогов за прошедшие от прошлого юбилея годы. Дмитрию Колдуну в этом году не повезло: свое 35-летие артист встречает в режиме карантина. Но он не очень об этом переживает и сейчас больше занят домашними делами, чем подготовкой к празднованию. А саму дату отметит в узком кругу, вместе со своей семьей.

Без итогов

- Дмитрий, с каким настроением встречаете 35-летие?

- Мне сейчас многие задают вопросы про 35-летие, но я даже, честно говоря, только недавно понял, что это юбилей, и его надо бы как-то по-особому отмечать... Что касается непосредственно дня рождения, то в последние годы редко удается его отпраздновать так, как следует. Например, пару лет назад я участвовал в концерте, посвященном Дню защиты детей, и через какое-то время после него, ровно на свой день рождения, меня всего обсыпало - я заболел ветрянкой! Вот так я отметил свой 33-й день рождения! (Смеется.) В прошлом году вообще не отмечал - не сложилось... А в этом году, сами понимаете, никакого особого празднования не будет из-за коронавируса. Так что у меня то ветрянка, то карантин! (Смеется.) Ну и, хотя год юбилейный, планы никакие не строил - и как время показало, совершенно правильно. Так что буду, скорее всего, отмечать в кругу семьи. Итогов никаких - творческих в том числе - не собираюсь пока подводить.

- Чем занимаетесь на самоизоляции?

- Я стараюсь не забивать себе голову тем, что сейчас происходит в мире в связи с этой пандемией. Просто каждый день встаю и живу обычной жизнью. Не смотрю новости, если что и слушаю по радио - так это музыку. Конечно, я соблюдаю все меры предосторожности, когда выхожу из дома… К счастью, у меня есть место, где я могу провести время, - это мамин загородный дом. Мы тут вместе со своей семьей, на свежем воздухе. Я сделал ремонт, оборудовал грядки. Уже посадил цикорий, шпинат, укроп. Вот буквально вчера посадил кабачки. Скоро начну высаживать огурцы, помидоры - теплицы у меня нет, так что надо немного подождать с посадкой, дождаться, когда придет настоящее летнее тепло... А вот лук, кстати, уже вылез…

- Наверное, у вас появилась возможность заняться тем, до чего руки раньше не доходили?

- Первые недели две так и было - а потом понимаешь, что это не твое… Например, я вчера обрезал деревья - и порезал руку пилой. И понял, что есть некоторые виды работ, к которым нужно иметь определенную предрасположенность, сноровку. Да, я люблю работать, в том числе и руками, но, возможно, из-за того, что я немного рассеянный, порой отвлекаюсь посторонними мыслями, вот и наношу себе травмы. Но ничего - понемногу осваиваю смежные профессии. (Смеется.) Конечно, мне бы хотелось сейчас выступать на сцене, но в данную минуту и в данный день я, к сожалению, не могу этого делать. Понимаю людей, которые совсем не могут выйти из дома: я бы, наверное, с ума сошел в этой ситуации… Хотя на «Фабрике звезд» мы сидели четыре месяца и никуда не выходили - но мы там занимались музыкой, и это все компенсировало! А сейчас все гораздо сложнее - даже записать на расстоянии полноценно мелодию, композицию пока у меня не получается. Хочется сделать качественную аранжировку, например, собраться с музыкантами - а как это сделать?.. Но ничего, подождем - кончится же это все когда-нибудь, мы еще повоюем!

«Больной» праздник

- Смотрели «Евровидение», которое в этом году прошло онлайн, без оценок?

- Да, смотрел концерт, и мне было немного печально. Потому что для меня «Евровидение» - это такой фестиваль и праздник, восторг и фейерверк. Это всегда было яркое шоу. И мне не хотелось бы видеть этот праздник таким «больным»…

- Помнится, в 2007 году вы представляли на этом конкурсе Беларусь и заняли шестое место. И пока это высшее достижение этой страны на «Евровидении». Была ли мысль повторить еще раз или превзойти тот свой успех?

- Что касается моего участия, то тут нужна хорошая песня и крепкая команда. В тот раз, когда я ездил, все это было, и еще была и государственная поддержка. Пока планов участвовать там у меня нет. Но я не забываю про важные даты. Помимо моего 35-летия, есть еще и 20-летие моего участия в этом конкурсе, которое будет в 2027 году, - и может быть, я, как Энгельберт Хампердинк, решу на старости лет снова участвовать! (Смеется.) Но я, наверное, не из тех людей, кто хочет ездить до посинения на этот конкурс - не испытываю такой потребности. Хотя - кто его знает… все возможно!

Семейное трио еще растет

- Вашему сыну Яну в этом году исполнилось семь лет, а дочери Алисе - четыре года. Дети уже интересуются музыкой?

- На карантине я начал обучать сына игре на гитаре. Пока не могу сказать, что есть какие-то успехи. Но он, во всяком случае, занимается усердно. А дочка любит петь: подпевает многие песни - и западные, и российские - те, что слышит по радио. Поет и мои композиции… Может, у них с сыном получится творческий тандем...

- Вам, может, стоит записать трио: вы и ваши дети?

- Рановато пока - пусть научатся попадать в ноты! (Смеется.)

- Чем порадуете своих поклонников в ближайшее время?

- Сейчас, находясь дома, записываю песни посредством того, что у меня есть под рукой, - это клавиши и гитара. И не исключено, что результатом этого станет мой новый акустический альбом. Не уверен, что закончу его скоро, но думаю, что к концу лета его уже можно будет послушать…