Вопрос об исполнении республиканского бюджета за 2019 год будет рассмотрен на очередной сессии Госсобрания

Об этом было сообщено в ходе очного этапа публичных слушаний по годовому отчету. Пройдет же сорок шестая сессия регионального парламента в среду, 10 июня.

Уже известно, что по доходам бюджет исполнен на 41 млрд. 587 млн. рублей, по расходам – на 40 млрд. 096 млн. Рублей. Среди первоочередных направлений финансовой политики традиционно фигурировали укрепление доходной базы казны, повышение эффективности расходов, поддержание набранных темпов экономического роста, улучшение благосостояния населения. При этом в основу бюджета -2019 было заложено 25 государственных программ. В течение года была продолжена или завершена реализация 56 региональных проектов. Большая часть средств, а именно - 24 млрд. 463 млн. рублей (то есть 61 процент всех расходов), пошла на выполнение социальных обязательств. Особое внимание уделялось исполнению наказов избирателей (всего на указанные цели направлено 903,4 млн. рублей).

Корректировки вносились в бюджет пять раз. Они, главным образом, были обусловлены необходимостью уточнения его параметров в связи с дополнительными поступлениями федеральных межбюджетных трансфертов. В том числе – и в рамках реализацию национальных проектов, инициированных Президентом России.