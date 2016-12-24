В Мордовии возобновили регистрацию браков

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Со 2 июня 2020 года и на период действия режима повышенной готовности государственная регистрация заключения брака производится органами ЗАГС в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц.

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