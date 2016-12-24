В Мордовии возобновили регистрацию браков

Жителей республики проверят на антитела к коронавирусу
Владимир Волков провел совещание с главными врачами медицинских учреждений по вопросам работы в условиях коронавируса
Со 2 июня 2020 года и на период действия режима повышенной готовности государственная регистрация заключения брака производится органами ЗАГС в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц.
Владимир Волков провел совещание с главными врачами медицинских учреждений по вопросам работы в условиях коронавируса
Жители Мордовии никак не могут избавиться от разорительной доверчивости
Главу Дубенского района Мордовии Сергея Плешакова заподозрили в хищении из бюджета 193 тысяч рублей. Двумя месяцами ранее Теньгушевский...
Президент России пообещал помочь гражданам и бизнесу справиться с последствиями ограничительного режима
20-летний Хафиз Асаинов из ромодановского села Белозерье решил сыграть перед незнакомыми людьми сотрудника влиятельной спецслужбы и заработать...
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
Глава РМ посетил строительную площадку нового хирургического корпуса Детской республиканской больницы в Зеленой роще
7 мая в Саранске состоялось официальное открытие двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе
Ну что ж, в Мордовии стали постепенно снимать антивирусные ограничения. С 25 мая начал полноценно работать общественный транспорт - автобусы и...
На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года