Жителей республики проверят на антитела к коронавирусу
Владимир Волков провел совещание с главными врачами медицинских учреждений по вопросам работы в условиях коронавируса
Почта России совместно с Благотворительным Фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» запустила серию открыток, которые можно заказать на сайте market.pochta.ru в разделе «Открытки» не выходя из дома, буквально за пару минут.
На открытках изображены рисунки подопечных Фонда. У каждого – своя история, которую объединяет одно: их юные авторы смогли победить болезнь. Вырученные средства от продажи открыток пойдут на реализацию медицинской программы Фонда.
Одним из направлений программы корпоративной социальной ответственности Почты России являются проекты помощи детям. Компания систематически оказывает логистические услуги по транспортировке продуктов и средств первой необходимости для детей, оказавшихся в сложной ситуации.
Молодежный совет Почты России обеспечивает участие компании в благотворительных марафонах и акциях, посещение центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также оказывает адресную поддержку пожилым людям. Подобные социально значимые мероприятия, направленные на привлечение внимания к вопросам волонтерской помощи, Почта России проводит на ежегодной основе.
Жители Мордовии могут отправить «добрую» открытку
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