На пунктах пропуска в республике проверено около 80 тысяч транспортных средств

Глава Мордовии Владимир Волков 25 мая провел рабочую встречу с министром внутренних дел по республике Борисом Шейнкиным.

Обсуждались текущие вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в регионе, в том числе в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщил министр, на пунктах пропуска, развернутых на автодорогах на въездах в республику, проверено около 80 тысяч единиц транспортных средств. Представителями Роспотребнадзора и органов местного самоуправления гражданам, прибывающим в регион из других субъектов Российской Федерации, выдано 6368 персональных уведомлений о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В общественных местах полицейские проводят разъяснительную работу с жителями республики о необходимости соблюдения ограничительных мер. Гражданам в возрасте 65 лет и более на улицах вручено более тысячи уведомлений.

На «горячую линию» рабочей группы за время работы штаба поступило более 140 обращений граждан о нарушении режима самоизоляции. По каждому из них проводилась проверка, многие факты подтвердились. Владимир Волков особо отметил высокую значимость работы сотрудников МВД по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в республике в период действия режима повышенной готовности.