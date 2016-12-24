К маскам добавят перчатки

В Мордовии может быть принято решение об обязательном ношении защитных перчаток в общественных местах

Глава Мордовии Владимир Волков 5 мая в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с членами Правительства республики и главами муниципальных районов по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба Главы РМ.

Глава республики подвел итоги первых пяти дней майских праздников, и они оказались неутешительными.

«Количество зараженных у нас растет: 923 человека на сегодня – на 6% мы выросли. 56 случаев только за минувший день – это очень много», - сказал Владимир Волков.

Для того чтобы разместить всех больных, приходится организовывать все новые инфекционные госпитали, которые быстро заполняются. Так, открытый на базе Республиканской клинической больницы № 5 госпиталь на 70 мест был заполнен за два дня. Сегодня началась работа по развертыванию еще одной площадки для пациентов с Ковид-19. При этом, как подчеркнул Глава республики, наибольшее число заболевших на тысячу населения фиксируется не в Саранске, как этого можно было ожидать, а в районах республики. И это связано, в первую очередь, с отсутствием должного контроля за приехавшими из других регионов людьми, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. Наибольшее число гостей въехало в Ковылкинский, Краснослободский, Дубенский, Зубово-Полянский, Ельниковский районы, где и до того сохранялась непростая ситуация с распространением инфекции.

«Ковылкинский район – 13 зараженных за минувший день. Это четвертая часть всех заболевших в республике. Это ЧП, однако руководство района, по всей видимости, так не считает. Я и другие примеры могу назвать. Оценка работе глав будет дана очень жесткая», - сказал Владимир Волков.

При этом Глава Мордовии отметил, что действующих в республике ограничительных мер на сегодня достаточно. Причем, например, масочный режим республика ввела раньше других регионов.

«Мы не с кондачка принимали решения по ограничительным мерам. Все они основаны на той реальной обстановке, которая существует в республике», - сказал Владимир Волков.

Кроме того, в ближайшее время может быть принято и решение об обязательном ношении защитных перчаток в общественных местах: магазинах, транспорте и т.д. При этом поставлена задача обеспечить потребности в перчатках в необходимых объемах.

В настоящее время ключевую роль в контроле над ситуацией играют специальные посты на въездах в республику, в том числе в аэропорту и на железнодорожных станциях. С 30 апреля количество автомобильных постов увеличилось вдвое, теперь их 12. К уже имеющимся добавились пункты пропуска в Ардатовском, Большеигнатовском, Ельниковском, Кочкуровском и Теньгушевском районах, которые закрывают дополнительные въезды со стороны Чувашии, Нижегородской и Пензенской областей. Статистика их работы, как доложил зампред Правительства Виктор Цыганов, подтверждает очередной высокий наплыв гостей в республику в преддверии майских праздников. Так, самое большое число уведомлений – 546 – было выдано въезжающим в регион 1 мая. По состоянию на 4 мая в республике находится 19,5 тысячи приехавших граждан.

Глава республики поставил задачу оперативнее вносить в базу сведения о всех прибывающих, делать это в режиме онлайн. Также Владимир Волков обратил особое внимание на соблюдение ограничительных мер в тех населенных пунктах, где введен карантин. Пока полноценный контроль на въездах не обеспечен, в эти населенные пункты продолжают активно приезжать люди из других регионов, из Саранска, что приводит к возникновению локальных очагов заболевания. К тому же это ставит под угрозу работу ряда важных для республики предприятий, которые работают в зоне карантина. В этой ситуации, как подчеркнул Глава Мордовии, есть серьезные риски для закрытия этих предприятий на длительный срок.

«Необходимо держать все это на самом жестком контроле главам районов и Правительству. Мы ни в коем случае не должны допустить заноса коронавируса на предприятия, где работают сотни и тысячи людей», - сказал Владимир Волков.

С начала майских праздников заработали дачные маршруты. Как доложил глава городского округа Саранск Петр Тултаев, на начальных точках дежурят работники городской администрации и «Горэлектротранса». В среднем за рейс перевозится 18 человек. При этом все дачники соблюдают масочный режим, а также социальную дистанцию и при посадке в автобус, и в самих автобусах.

Первый Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров доложил об итогах работы аграриев за четыре месяца текущего года. Индекс производства продукции сельского хозяйства за этот период составил 103,7%. Производство мяса составило 103% к уровню прошлого года, молока – 107%, яиц – 105%. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели продукции на 25,5 млрд. рублей – это 116% к уровню 2019 года.

Что касается хода весенне-полевых работ, министр заверил, что они ведутся в планируемых объемах и в соответствии с календарными графиками.

В завершение совещания Владимир Волков напомнил о приближающемся празднике – Дне Победы. Основное празднование состоится позже, как только позволит эпидемическая ситуация. Однако ряд мероприятий пройдет именно 9 мая, в том числе в онлайн-режиме. Главная цель, как подчеркнул Глава республики, – максимально приблизить праздник Победы к ветеранам, сделать так, чтобы каждый из них почувствовал себя в центре всеобщего внимания. Однако любые массовые сборы сейчас запрещены.