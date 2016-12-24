Ирина Основина: «Самое главное - быть и оставаться человеком!»

У старшей медсестры Фаины из сериала «Склифосовский» - свой рецепт борьбы с коронавирусом и его последствиями

Она получила народную любовь, исполнив роль старшей медсестры Фаины в сериале «Склифосовский». Ее Фаина полна энергии и всегда там, где скандалы, интриги и много юмора. Отсюда и необыкновенная зрительская симпатия к персонажу Ирины Основиной. Такой парадокс: снимавшаяся ранее в серьезных картинах именитых режиссеров - Германа-старшего, Рогожкина, Бортко, Говорухина, Светозарова - она сейчас ярая поклонница сериала «Склифосовский», в шутку даже называет себя «склифоманкой». В «Склифе» ей нравится все: и сценарий, и творческий коллектив, и особая атмосфера, которая царит на площадке. Но эпидемия коронавируса вносит коррективы в съемочный процесс. О том, как актриса относится к обрушившейся на мир напасти, чем занимается в условиях карантина и когда вернется на съёмочную площадку, мы узнали у самой Ирины Основиной.

- Ира, где вы сейчас находитесь? Не скучаете на карантине?

- Я дома, в Санкт-Петербурге. Пропуск на съемки жду, а также окончания карантина. Созванивались на днях с Аней Якуниной, и она точно сказала: «Сидим, курим бамбук!» (Смеется.)

- Что-то можно рассказать про уже снятые серии восьмого сезона, которые все так ждут?

- Хорошо сказала режиссер Юля Краснова. Мы собрались, и она объявила: «Начинаем снимать самый шедевральный эпизод «Склифосовского»!» После этих съёмок я приехала домой в синяках, потому что мою Фаину избили в лифте. Причем досталось-то лично мне по-настоящему! Но все снятые сцены - классные! Много будет любимого всеми Макса Аверина, герой которого борется с тяжелой болезнью, будет и экшн - горящие дома, самолеты, лавины… В общем, все феерично, офигенно, классно! Но и этих эпитетов мало, потому что я - «склифоманка».

- Ирина, про «Склиф» от вас никто никогда не слышал ни одного критического замечания. Это реально такой исключительный проект во всех смыслах?

- Неправда - у меня есть и критические замечания! Почему нам не дали «Золотого орла» как лучшему сериалу?! Я действительно обожаю и команду, и проект. Все лучшие артисты - у нас! А вообще, я просто очень люблю хорошее кино.

- А театр?

- Театр… Ну, может быть, сыграю когда-нибудь какую-то антрепризу, скрепя сердце. Но если театра больше в жизни не будет, я не огорчусь. Один мой приятель, актер, меня уговаривал: «Ну приди, приди, посмотри наш спектакль!» Я говорю: «Не зови, ведь получится неловко: вдруг на ровном месте начну ржать?» Потому что мне действительно смешно кривляние артистов на сцене. Кругом - другая жизнь, настоящая, я к своим годам прошла через такие серьезные вещи… Естественно, что взрослые дядьки, которые на сцене ерундой маются, - они мне смешны. А кино дает артисту все - и понимание жизни, и возможность показать, чему ты научился как профессионал. В «Склифосовском» играют Андрей Ильин, Лена Яковлева - это же генофонд российского кинофонда! Когда бы я с Леной Яковлевой снималась? Когда бы мы все вместе встретились? И это такое счастье!

- Сейчас очень высокие рейтинги у сериала «Зулейха открывает глаза» телеканала «Россия 1». Его, кстати, снимала та же кинокомпания, что и «Склиф», - «Русское». Вы смотрите его? Как вам этот проект?

- Да, про Зулейху сейчас много говорят… Скажу, что режиссер «Зулейхи» - Егор Анашкин - он потрясающий! Но для меня это тяжелая тема… У меня на пленку записан рассказ бабушки о том, как их раскулачивали. И я даже выставляла в фейсбуке ее фотографии с дедушкой. У них - потрясающие лица: худые, но такие одухотворенные! Дедушка в церкви писарем был. Их отправили в ссылку, когда у них уже были двое детей - мама и ее брат, в ссылке родились еще трое… Люди страшно жили - кору ели... Из того, что было нажито, бабушка забрала с собой в ссылку только фикус…

- Кого из современных режиссеров еще цените?

- Карен Шахназаров - мой кумир и идол! (Смеется.) Только послушайте, какие правильные вещи он говорит! Что вирус на нас не от инопланетян из космоса спустился, а сама природа против человека взбунтовалась. Ну невозможно уже больше жить среди хлама, которым мы себя завалили! Эти торговые центры в полквартала - кому они теперь нужны? Может, мы теперь поймем, что быть и оставаться человеком в любой ситуации - это самое главное? А не все это барахло… Сегодня вышла на улицу, ездила в поликлинику. Боже, какие все снова вежливые и культурные! Даже в поликлинике. Наконец-то мне вернули мой Петербург! Главное сейчас - чтобы люди не болели, преодолели эту напасть. А дальше буду стремиться жить, как Корейко. Вот мне его образ жизни кажется идеальным: комната, кровать, а под кроватью - миллион рублей! (Смеется.) А остальное все - очень аскетичное. Купил, сносил, выбросил, купил - вот так должно быть.

- Вчера на глаза попался заголовок публикации - «Мои года. А где богатство?» А как вы относитесь к тому, что любой талант должен быть подтвержден чем-то материальным: счетом в банке, недвижимостью какой-то, и так далее? То есть, если перефразировать: если ты такой талантливый - где твои денежки?

- Я пережила личную трагедию: похоронила мужа, талантливейшего актера Сергея Кудрявцева, он тяжело болел, онкология… Денег через соцсети не просила. Когда все ресурсы закончились, а Сереже требовалось лечение, я отправилась в банк. Кредит пока не закрыт. Поэтому миллион под кроватью - он только в планах...

- То есть драмы нет в том, что вы еще не достигли «формата» Корейко?

- Драмы нет. Но я всем советую и сама стремлюсь к тому, чтобы дома всегда был некоторый запас средств, который выручит тебя или твоих близких. Как это было у моей мамы. Она складывала пенсию в тумбочку и клала туда больше, чем брала. Лет с 50 у нее был собран «узелок» - платье, в котором ее нужно будет похоронить, платочки разные. Она умудрилась и какие-то евро скопить! И я даже как-то брала у нее 300 евро. То есть у мамы всегда была эта «подушка безопасности». И когда она уже умирала от тяжелой болезни, говорила: «Ира, вот здесь в тумбочке - все деньги…». И их хватило на достойные похороны мамы, мы с братом ни копейки не добавляли. Более того: он в день отъезда дал мне 15 тысяч, завернутые в мешочек. Мама ему приказала: «Ира приедет на похороны, это ей - на обратную дорогу на билет». Вот такое рациональное, но мудрое отношение к деньгам простой женщины. И сейчас я поняла: случись что, я тоже должна сказать кому-то, где лежат мои деньги…

- Вы рассказывали, что «Склиф» помог вам пережить уход мужа, прийти в себя… Есть страх открывать сердце для нового чувства?

- Страха нет. Лично мне любовь придает силу, которая так нужна. Я влюблена. Но пока жду ответного чувства. Если не дождусь - сменю объект влюбленности. Страдать от неразделенной любви я точно не буду! (Смеется.)

- А какие признаки у взаимной любви?

- Химия. Но вот ее объяснить невозможно. Она или есть между людьми, или ее нет. И она может сработать на любого человека. Поэтому, когда обыватели начинают рассуждать о каких-то странных с их точки зрения парах - например, с разницей в возрасте, - я пресекаю эти разговоры. Никто не должен оправдываться за то, что его тянет к конкретному человеку - старше ли он, моложе ли он, какого он статуса... Про себя могу сказать, что моя химия может сработать на человека моего возраста или старше, если он аккуратен, образован, хорошо пахнет. Это мой «базовый набор комплектации»! (Смеется.)

- Есть ощущение, что чем старше женщина, тем меньше у нее романов?

- Пока болел Сережа, находилась в абсолютной резервации. Но я всегда была независима от внимания мужчин. Например, понимаю, что мне всю жизнь нравился Юрий Каспарян из группы «Кино», по молодости мы все тусовались где-то рядом. Он потом был мужем Джоан Стингрей. А когда я недавно пошла на его проект «Симфоническое Кино», где легендарные композиции «Кино» играет оркестр, - поняла, что Юра мне по-прежнему нравится. А теперь представьте такую картину: стоит пожилой, в общем-то, мужчина, пожилая, в общем-то, женщина, хотя я сама себя такой не считаю. (Смеется.) И она ему что-то такое лепечет. Да он ей скажет: «Ты что, дура?» И это будет, наверно, нормально. Но он действительно мне безумно нравится. Я же могу себе отдавать отчет, что конкретно этот мужчина привлекателен и сексуален. Кстати, как многие операторы в кино.

- Да? Это интересно!

- Камера, стедикам, мужчина, который наблюдает за тобой, ты чувствуешь это внимание и камеру и понимаешь, что от тебя нужно… Может быть, я так люблю кино, что мне все, что с ним связано, кажется очень сексуальным. Недаром же самым важным в кино, как и в интимных отношениях, является внешность, харизма, ухоженность. И фактура. Я в разные годы была обладательницей разных фактур. Возможно, снова захочу измениться… Не знаю…

- То есть кино дает такой же кураж, как общение с мужчиной, который тебе очень нравится?

- Именно! Поэтому я не понимаю вот этих театральных истерик, когда артисты сидят в своих комнатках, надевают какие-то парики и кривляются в соцсетях, рассказывая, как они скучают во время карантина. Я уж грешным делом думаю: работала бы в этом театре Ленсовета, сидела бы сейчас на зарплату на этой пандемии и не думала, чем мне завтра платить кредит, который пока еще остался. Но у артистов кино нет таких материальных гарантий. Зато у меня есть «Склиф». И я понимаю, что жить не могу без этих людей, этой команды. У меня вообще ощущение, что «Склиф» меня спасает - во всех смыслах...

- Какие-то планы на новые съемки есть? Или сейчас в кино это не обсуждают?

- Есть несколько проектов, куда отправила свои самопробы, как раз на карантине их делала, так что скучать некогда было. Летом, надеюсь, начнутся съемки фильма-катастрофы, на который я уже подписала договор. Сюжет картины мистическим образом совпал с нашей сегодняшней ситуацией, и задача - выжить и остаться людьми… Мне кажется, это и есть главная задача человека во все времена.

- Ирина, удалось отметить юбилей?

- Какой юбилей - мои 28 лет? (Смеется.) Так Гурченко говорила обычно. Она не скрывала свой возраст, но и не выпячивала его. А если серьезно - у меня нет привычки отмечать юбилеи, я никогда не сидела на сцене на импровизированном троне, потому что он не для тех, кто всегда стоит особняком, говорит правду. Мне даже прозвище дали: «питерский Садальский». Но я сейчас нахожусь в благостном состоянии. Хочу полюбить себя. А влюбиться - да, уже влюбилась! Посмотрим, что там с обратной связью сложится, а дальше будем действовать по обстоятельствам… Но страдать - увольте!